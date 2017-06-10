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Tanju Çolak neden gözaltına alındı?

Tanju Çolak bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. İlk etapta FETÖ ile alakalı bir durum zannedilen bu gözaltı kararının altından çok ilginç sebepler çıktı.

Tanju Çolak neden gözaltına alındı?

Eski milli futbolcu, yeni futbol yorumcusu Tanju Çolak, bugün sabah saatlerinde emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İlk etapta FETÖ ile alakalı zannedilse de olayın çok başka olduğu ortaya çıktı.

Ankara merkezli mafya operasyonu

Ankara merkezli "organize suç örgütü kurmak ve dolandırıcılık" operasyonunda aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile organize suç örgütü kurmak ve dolandırıcılık iddialarıyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara merkezli olarak operasyon başlatıldı. Düzenlenen operasyonda eski milli futbolcu Tanju Çolak İstanbul'da gözaltına alındı. Operasyonda toplam 24 kişi gözaltına alınırken gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

Tanju daha önce de içeri girmişti

Kral lakaplı Tanju Çolak daha önce de kaçak Mercedes davası sebebi ile 23 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu aldığı ceza sebebi ile futbolu da bırakmak zorunda kalan Tanju yeşil sahalara bir daha dönememişti.
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