Tanju Çolak Derbi Sonrasında Ağır Konuştu

24 TV’de yayınlanan Anlık Skor programında Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendiren eski futbolcu ve spor yorumcusu Tanju ÇolakGalatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Mustafa Denizli hakkında çok çarpıcı sözler söyledi.

Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek'in, eski başkanlardan Alp Yalman'dan destek istemesine kızan Tanju Çolak, Mustafa Denizli'nin de buna destek vermesine sinirlendi ve "Attığım goller haram olsun" sözlerini kullandı.

İŞTE ÇOLAK'IN O SÖZLERİ...

"Koskoca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Alp Yalman’ın evine girerek gel bana divanda destek ol diyor. Florya'da takımın başına geç diyor. 90 yalındaki Alp Yalman’dan medet umuyor. Florya’da sportif direktör ol diyor. Alp bey kaç yaşında bunu nasıl yapacak. Benim de başkanım ama daha fazla konuşamıyorum."

MUSTAFA DENİZLİ SANA DA YAZIKLAR OLSUN

"Bunu isteyenler isteyen biri Dursun Özbek ve teknik direktör Mustafa Denizli. Ey Mustafa Denizli senki Alp Yalman'dan medet umuyorsun sana da yazıklar olsun. Attığım goller haram olsun. Galatasaray’ın düştüğü duruma bakın. Alp Yalman'ın Florya'da sportif olsun istiyorlar. Dursun Özbek evine kadar gidiyor Alp Yalman'ın rica minnet ediyor ama kabul olmuyor"