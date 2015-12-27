Tandu Flordun ve İpek Erdem aşkı gerçek oldu! Bir set aşkı daha gerçek oldu!

Eve dönüş dizisinin iki sevilen karakteri arasında gizli bir ilişki ortaya çıktı. Baş rol oyuncusu Tandu Flordun rol arkadaşına gönlünü kaptırdı. Sevgililer önceki akşam Ulus'ta gerçekleşen özel bir partiye katıldı. İkili, gecenin ilerleyen saatlerinde samimiyeti ilerletince sır gibi sakladıkları aşkları da gün yüzüne çıktı.







Yakın Arkadaşlarından Bile Gizliyorlar



Birlikteliklerini yakın arkadaşlarından bile gizleyen çiftin bir süredir Flordun'un Bebek'teki evinde yaşadıkları öğrenildi. İlişkilerini set ekibinden de saklayan ikili, önceki akşam birbirlerini öpüp, davetten el ele çıkarak aşklarını herkese ilan etti.







Tardu Flordun Kimdir?



Tardu Flordun, 25 Mayıs 1972’de Ankara’da doğdu.Babası ünlü oyuncu Macit Flordun'dur.1995 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 96 puanla en yüksek notla mezun oldu.1995-1997 yıllarında Ankara Devlet Tiyatroları'nda, 1997-2008 yılları arasında İzmit Şehir Tiyatroları'nda kadrolu oyuncu olarak görev almış, "Hamlet" ve "Roberto Zucco" adlı oyunlarda başrol oynamıştır.



Flordun 1998’de Leoparın Kuyruğu adlı sinema filminde Yetkin Dikinciler ve Devrim Nas ile birlikte oynadı. 2000’de başrollerini Berna Laçin ile paylaştığı Evdeki Yabancı adlı diziyle televizyon oyunculuğuna başladı.



2002’de Efsane, Bir Tatlı Huzur ve İki Oda Bir Sinan dizilerinde yer aldı. Camdan Pabuçlar dizisinde de Kahraman karakterini canlandırdı. 2005'te Pınar Altuğ ile başrolü paylaştıkları Davetsiz Misafir dizisinde ünlü ve çapkın pop star Tarcan rolüyle ekrana geldi.Türkiye dışında birçok ülkede de izlenen Binbir Gece adlı dizide Kerem İnceoğlu adlı karakteri canlandırdı.



Tek Başımıza adlı dizide Başak Köklükaya ve Ahu Türkpençe ile başrolü paylaştı. 2011'de vizyona giren Türkan Saylan'ın yaşamını konu alan Türkan adlı filmde Saylan'ın oğlu Çağlayan'ı ve Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm filminde Red Kit karakterini canlandırdı.







İpek Erdem Kimdir?



İpek Erdem 1984′te Bursa’da dünyaya geldi. Oyuncu olmak isteyen İpek Erdem İstanbul Devlet Konservatuvarı’na girdi ve buradan mezun oldu.Bursa Devlet Tiyatrosu’nda Kazım ile Havva, Osmaniye Kültür Merkezi’nde de Hansel ve Gratel adlı tiyatro oyunlarında yer aldı.



İstanbul Devlet Konservatuvarı’ndan arkadaşı olan Yıldız Asyalı onu Gani Müjde ile tanıştırdı ve İpek Erdem 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Hayat Bilgisi dizisinde Barbie Gamze rolüne kabul edildi ve 3 sezon boyunca bu dizide rol aldı.



Oyuncu daha sonra Karınca Yuvası, Aşk Kapıyı Çalınca gibi dizilerde rol aldıktan sonra 2007-2009 yılları arasında Elveda Rumeli adlı dizide Nevreste rolünü canlandırdı.2010 yılında yayınlanan Yer Gök Aşk adlı dizide Münevver rolünü canlandıran İpek Erdem 3 sezon bu dizide oynadı.



Oyuncu son olarak 2013 yılında Böyle Bitmesin adlı dizinin 2. sezonunda kadroya dahil oldu. İpek Erdem şimdilerde Eve Dönüş adlı dizide Canan rolünü canlandırmaktadır.İpek Erdem Bertuğ Cemil’in Yağmur adlı şarkısının klibinde oynamıştır.

