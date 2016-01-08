Tam 8 Yıl sonra Manisaspor kulübünde Filip Holosko şoku yaşanıyor

Yapılan açıklamada, gerekli hukuksal girişimlerin başlatıldığı belirtildi. Slovak futbolcu, 2008'de Beşiktaş'a 5 milyon euro + takas yoluyla transfer edilmişti.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"Kulübümüz ile futbolcu Filip Holosko’yu temsil eden F. S. A. S. R. O. Menajerlik Şirketi arasında 07.01.2006 tarihinde; Filip Holosko’nun ileri bir tarihte 6 milyon euro ve üzeri bir rakama başka bir kulübe transferi halinde alınacak bonservis bedelinin yüzde 10’unun adı geçen şirkete verileceği konusunda bir mutabakat yapılmıştır.

2013 yılında açılan davada Manisa 1. Asli Hukuk Mahkemesi’nin 01.10.2015 tarihinde 2013-7 esas ve 2015-735 karar sayılı kararı gereği, mahkeme tarafından transferin 6 milyon euro üzerinde olduğu kararına varılmış olup, kulübümüzün adı geçen menajerlik şirketine 672 bin 918 euro ödeme yapmasına hükmedilmiştir.

İkinci Başkanımız ve aynı zamanda kulübümüzün avukatı Mustafa Karakaş tarafından süreçle ilgili gerekli hukuksal girişimler başlatılmış olup dosya lehimize bozulması için temyiz edilmiş ve yargıtaya gönderilmiştir"