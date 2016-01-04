Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tam 35 yık sonra Giresun'da Fenerbahçe heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası H grubunda mücadele eden iki takım en son bundan 35 yıl önce Giresun'da karşılaşmışlardı, uzun aranın ardından Fenerbahçe ile karşılaşmayı iple çeken şehirde moraller yerinde

Tam 35 yık sonra Giresun'da Fenerbahçe heyecanı

 Son olarak 1981 yılında yine Türkiye Kupası maçı için Giresun'a gelen Fenerbahçe, 35 yıldır yeşil-beyazlı takımla maç yapmadı. Türkiye Kupası'nda 6 gün sonra Giresunsporve Fenerbahçe'nin yeniden karşı karşıya gelecek olması sporseverlerde heyecan yarattı.

35 yıl önce Türkiye Kupası'nda ilk maçta 0-0 berabere kalan ve ikinci maçta rakibi Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Giresunspor, 10 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek karşılaşmada son maçın rövanşını almak istiyor.

Giresunspor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor, Tuzlaspor ve Fenerbahçe ile mücadele ettiklerini söyledi.

Türkiye Kupası'nda büyük takımlardan biriyle eşleşme arzularının bu yıl Fenerbahçe ile gerçekleştiğini belirten Bozbağ, "Fenerbahçe'yi 35 yıl sonra burada ağırlamak, misafir etmek bizim için çok güzel ve heyecanlı. İnşallah Fenerbahçe'yi en iyi şekilde ağırlayarak, galip gelip göndermeyi düşünüyoruz" dedi.

Bozbağ, kentte Fenerbahçe ile Giresunspor'un karşılaşması dolayısıyla bir heyecan olduğunu dile getirerek, "Giresun'un misafirperverliğini göstereceğiz, üç puanı da biz alacağız. Fenerbahçe en son 1981 yılında Giresun'a gelmiş. Şimdi bu güzel şehrin güzel insanlarına Fenerbahçe'yi izlettirmek 35 yıl sonra bize nasip olduğu için ben de çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Giresun Atatürk Stadı'na gelen hiçbir takımdan çekinmediklerini vurgulayan Bozbağ, "Kim olursa olsun, futbolda öyle bir şey olmaz. Tabii ki Fenerbahçe çok büyük bir takım, Türkiye'ye mal olmuş bir takım ama biz kendi evimizde oynuyoruz, Atatürk Stadı'nın büyüğü Giresunspor'dur, bunu da maçta göreceğiz" diye konuştu.

Bozbağ, herkesin Giresunspor'a sahip çıkması için bir maç geçerli olmak üzere bilet fiyatlarını değiştirdiklerini ifade ederek, maça ilginin yüksek olacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGiresunspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.