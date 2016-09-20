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Talisca: Beşiktaş'ta mutluyum

Beşiktaş'ta sezona çok iyi başlayan Anderson Talisca, Galatasaray derbisine çok motive olduklarını ve maçı dört gözle beklediğini söyledi.

Talisca: Beşiktaş'ta mutluyum

 Portekiz basınına açıklamalarda bulunan Talisca;“Türkiye’deki ilk derbi maçım olacak. Dört gözle bekliyorum. Umarım planladığımız gibi gider. Evimizde harika bir maç çıkarıp kazanmak istiyoruz. Galatasaray’ın kalitesini biliyoruz ama bir maç için oldukça motive olduk” dedi.

BEŞİKTAŞ’TA MUTLUYUM”

Sezon başı olmasına rağmen Beşiktaş’taki motivasyonunun yüksek seviyede olduğunu söyleyen Talisca; “Haftalar geçtikçe motivasyonum daha artıyor. Beşiktaş’ta mutluyum. Bu kulüp bana çok büyük destek veriyor. Çok iyi çalışıyoruz. Günden güne gelişiyoruz”sözlerini kullandı.(Sporx)

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BeşiktaşAnderson TaliscaGalatasaray Derbisi
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