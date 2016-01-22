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Takımın performansı Vitor Pereira'yı düşündürüyor

Dün oynanan Tuzlaspor maçında oyuncularının sergilediği performansı beğenmeyen Vitor Pereira "Bu akşamki performansımızdan memnun değilim." dedi.

Takımın performansı Vitor Pereira'yı düşündürüyor

 Ziraat Türkiye Kupası H Grubu beşinci maçında Fenerbahçe, Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Vitor Pereira müsabakayı değerlendirdi. Portekizli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"BU OYUNDAN MEMNUN DEĞİLİM"

"Bu kupada gösterdiğimiz performanstan dolayı bugüne kadar mutluluk duyuyordum ama bu akşam oynanan oyundan memnun değilim. Burada rakip bizden daha motive olarak mücadele etti. İki forvetimiz sakattı, birçok futbolcumuz sakattı şeklinde bahaneler sıralayabilirim ama ben buları söylemeyeceğim. Ben böyle biri değilim. Takımımdan daha fazla oyun ve daha iyi bir oyun beklerdim. Hem bireysel performans açısından hem de takımın genel performansından bu akşam hiç memnun değilim. Bu akşam en iyi oyuncumuz kalecimizdi. Bu cümle her şeyi açıklıyor, bugün oynadığımız oyunu açıklıyor.

"LİGDE BÖYLE OYNARSAK 3 PUANI RİSKE ATARIZ"

Bu kadar çok pozisyon vermemeliydik. Bizim çalıştığımız işimizin karşılığı bu olmamalı. Biz böyle oynayamayız. Tuzlaspor ile Fenerbahçe arasında bir fark göremedim. Biz bir daha böyle oynamamalıyız. Ligde de böyle oynarsak 3 puanı riske atmış oluruz. Bu akşam düzeltmemiz gereken çok nokta var. Ben bu takımın teknik direktörü olarak oyundan memnun değilim. 3 puan tek tesellimiz. Liderliği garantiledik ama zayıf bir oyun oynadığımızı söyleyebilirim."
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Vitor Pereira
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