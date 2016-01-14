Takımı ile Antalya'ya gelen Denys Boyko açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ın kaleci transferi listesinde bir numarada yer alan Denys Boyko'nun takımı Dnipro, dün kamp için Antalya Belek'e geldi. Denys Boyko, Beşiktaşlıların merakla beklediği soruların yanıtlarını verdi. Beşiktaş'ı çok iyi tanıdığını ve ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bildiğini belirten Boyko, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TORUNOĞULLARI İLE GÖRÜŞTÜM"

"Evet, Beşiktaş'la ben de görüştüm. Torunoğulları ile birebir görüşmelerim oldu. Ancak transferim gündemde olmadan önce de Beşiktaş hakkında bilgim vardı. Mario Gomez ve Quaresma gibi yıldızlara sahipler ve şampiyonluğa oynuyorlar. Beşiktaş beni istiyor, ben de Beşiktaş'ı çok istiyorum. Ancak şu an için bu transfer hakkında söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok."

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

"Her şey başkanlarda. Kulüplerin bonservis konusunda yapacağı anlaşmayı ve son kararı sabırsızlıkla bekliyorum. Beşiktaş'ın yanı sıra İspanya ve Fransa'dan da teklifler var. Ben işime bakıyorum. Eğer başkan 'Seni şuraya verdik' derse ben de ona göre hareket edip yaptığım görüşmeleri sonlandıracağım."

"BAKARSIN İKİ KİŞİ GELİRİZ!"

Denys Boyko, "Belki de Antalya'dan direkt İstanbul'a uçarsın" sözleri üzerine de "Hayatta her şey olabilir. Yaşamadan bilmemiz zor. Bakarsın bir, bakarsın iki kişi (Douglas'ı kastederek) geliriz" ifadesini kullandı.