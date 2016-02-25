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Sürpriz reform paketinin proje sahibi bakın kim çıktı!

Futbоl Fеdеrаsyоnu Başkanı Yıldırım Dеmirörеn'in bаsın tоplаntısıylа аçıklаdığı rеfоrm pаkеtinin asıl üreticisinin Fatih Terim оlduğu оrtаyа çıktı

Sürpriz reform paketinin proje sahibi bakın kim çıktı!

 TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in dün açıkladığı, futbol gündemine bomba gibi düşen 'MHK, Disiplin ve Tahkim kurullarını delegeler seçecek' projesinin mimarının Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim olduğu ortaya çıktı.

TOPLANTI İPTAL EDİLMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim 5-6-7 Ocak tarihlerinde Adana'da yapacağı "Futbolda yeni dönem" paketi önce ertelenmiş, daha sonra İstanbul'da yapılacağını açıklanmıştı. Ancak İstanbul'daki toplantı gerekçe belirtilmeden iptal edilmişti.

TERİM'İN PROJESİNİ DEMİRÖREN DUYURDU

Terim, futbolun gelişmesi için, yürürlükteki köhne sistemden vazgeçilmesini, futbolu yönetenlerin, futbol ailesi tarafından yenilikçi bir sistemle işbaşına getirilmesini istemişti. TFF Başkanı Yıldırım Demirören de, Terim'in bu projesini harfi harfine uygun biçimde açıklayarak bir yerde onaylamış oldu.

DEMİRÖREN NE DEMİŞTİ

Demirören dün yaptığı açıklamada; "Kurulları Federasyon atamayacak. Futbol ailesinin üyeleri seçecek" diyerek TFF bünyesindeki tüm kurulların genel kurulda oylama ile seçileceğinin işaretini vermiş ve Terim'in projesinin ilk adımını atmış oldu.
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