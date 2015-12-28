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Super Ligin ilk yarısına Mario Gomez ve Samuel Eto damgası

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen iki yıldız futbolcu Mario Gomez ve Samuel Eto kendilerine güvenenleri yanıltmadı

Super Ligin ilk yarısına Mario Gomez ve Samuel Eto damgası
 Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen iki yıldız futbolcu Mario Gomez ve Samuel Eto  kendilerine güvenenleri yanıltmadı
Beşiktaş'ın Alman yıldızı Mario Gomez ile Antalyaspor'un Kamerunlu golcüsü Eto'o, Süper Lig'de 2015-2016 sezonunun ilk yarısında takımlarına en çok katkı sağlayan isimler oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunun ilk yarısı bu akşam oynanacak Eskişehirspor-Gençlerbirliği ve Fenerbahçe-Medicana Sivasspor karşılaşmaları ile tamamlanacak. Dün sahasında karşılaştığı Torku Konyaspor'u 4-0'lık skorla geçmeyi başaran Beşiktaş, 41 puanla ligin ilk yarısını zirvede tamamlarken, siyah-beyazlıların Alman golcüsü Mario Gomez, Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Eto'o ile birlikte gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

GOMEZ'DEN 15 GOLE KATKI

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Alman oyuncu Mario Gomez, geride kalan haftalarda 13 gol, 2 asistlik performans sergileyerek, toplamda 15 gole katkı sağladı. Beşiktaş, 10 farklı karşılaşmada gol sevinci yaşayan Gomez'in rakip fileleri havalandırdığı müsabakalarda 9 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

ANTALYASPOR'U ETO'O SIRTLADI

Süper Lig'in ilk yarısını 11. sırada tamamlayan Antalyaspor'da ise Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o, takımına 13 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Toplam 11 müsabakada gol sevinci yaşayan 34 yaşındaki oyuncu, 16 gole katkı sağlayarak ligin ilk yarısında takımına en çok katkı veren isim olmayı da başardı. - İSTANBUL
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Mario GomezSamuel Eto
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