Süper Lig’in Bu Yılki Çerçevesi Belli Oldu

Ligde 79 puanla şampiyon olan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Ligin 34. ve son haftasında, deplasmanda Medicana Sivasspor ile 2-2 berabere kalan ve 74 puanla lig ikincisi olan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için eleme maçları oynayacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda 13. dakikada Chahechouhe, 22. dakikada ise Oumari'nin golüyle 2-0 öne geçen Medicana Sivasspor, sarı-lacivertli takım karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Fenerbahçe, 45. dakikada Ba, 67. dakikada ise Meireles'in golleriyle skoru (2-2) eşitledi.

Maçtan 1 puanla ayrılan Medicana Sivasspor, 31 puanla 16. sırada kaldı ve PTT 1. Lig'e düşmekten kurtulamadı.

Osmanlıspor, Avrupa yolcusu

Osmanlıspor, sahasında Akhisar Belediyespor'u 1-0 yenerek, 52 puanla 5'inciliği elde etti ve Torku Konyaspor ile Medipol Başakşehir'in ardından, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan 3. takım oldu. Osmanlı Stadı'ndaki maçın tek golü, 59. dakikada Umar'dan geldi.

Akhisar Belediyespor ise 46 puanla 8. sırada kalarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesinde başarılı olamadı.

Galatasaray, sezonun son maçında sahasında Kayserispor'a adeta gol yağdırdı. Türk Telekom Arena'da, 11. dakikada Podolski, 26 ve 45. dakikalarda da Sinan Gümüş'ün golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapatan sarı-kırmızılı takımda, 58. dakikada Bilal Kısa, 62. dakikada Selçuk İnan ve 69. dakikada Sinan Gümüş, maçın skorunu 6-0'a getirdi.

Galatasaray 51 puanla sezonu 6. sırada tamamladı.

Gençlerbirliği, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti. 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada, 7. dakikada Figueras'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen başkent ekibi, 22. dakikada Ahmet Oğuz'un isabetli vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı (2-0). Eskişehirspor, 38. dakikada Mehmet Murat Uçar'ın golüyle farkı 1'e indirse de (2-1), Campos 76. dakikada maçın skorunu belirledi: 3-1.

Başkent temsilcisi 45 puanla 10. sırayı elde ederken, 30 puanla 17. sırayı alan Eskişehirspor, ligden düşen diğer bir takım oldu.

Gaziantepspor ligde kalmayı başardı

Gaziantepspor, Kamil Ocak Stadı'nda Antalyaspor'u 2-0 yenerek, ligde kalmayı başardı. 34. dakikada Muhammet İldiz, 90+5'de ise Abdülkadir Kayalı'nın golleriyle galip gelen Gaziantepspor, sezonu 36 puanla 14. sırada bitirdi. Antalyaspor ise sezonu 45 puanla 9. sırada tamamladı.

Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşması, 6-0 konuk ekibin galibiyetiyle sonuçlandı. UEFA Avrupa Ligi'ne katılım mücadelesi veren Kasımpaşa, rakibini 13 ve 40. dakikalarda Eren Derdiyok, 33. dakikada Del Valle, 83. dakikada Scarione, 85. dakikada Adem Büyük ve 89. dakikada Titi ile gol yağmuruna tuttu ancak bu, UEFA Avrupa Ligi için yeterli olmadı.

Kasımpaşa 50 puanla 7. sırada yer alırken Trabzonspor, 40 puanla 12. oldu.

Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2015-2016 sezonunda, Medicana Sivasspor, Eskişehirspor ve Mersin İdmanyurdu, lige veda etti.

Gomez gol kralı

Spor Toto Süper Lig 'in son haftasında 23 gol atıldı. 4 maçı ev sahibi, 1 maçı ise deplasman takımı kazanırken, 1 müsabaka berabere sonuçlandı.

Gol krallığı yarışında, Beşiktaş'ın Alman oyuncusu Mario Gomez, 26 golle sezonu zirvede tamamladı. Antalyasporlu Samuel Eto'o, 20 golle ikinci, Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega ise 19 golle 3. oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunun 34. ve son haftasında alınan sonuçlar ile sezon sonu puan durumu şöyle:

Sonuçlar

Torku Konyaspor-Beşiktaş: 2-1

Mersin İdmanyurdu-Bursaspor: 2-5

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 1-0

Galatasaray-Kayserispor: 6-0

Gaziantepspor-Antalyaspor: 2-0

Medicana Sivasspor-Fenerbahçe: 2-2

Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-6

Gençlerbirliği-Eskişehirspor: 3-1

Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor: 1-0

Ligi ilk beşte bitirerek UEFA cezasını çelmek isteyen Galatasaray, Kayserispor'u Türk Telekom Arena'da 6-0 mağlup etmesine rağmen Osmanlıspor'un Akhisar Belediyespor'u 1-0 yenmesiyle ligi 6'ncı sırada bitirerek amacına ulaşamadı. Fenerbahçe ise ligden düşmeme mücadelesi veren Sivasspor karşısında iki farklı geriye düşmesine rağmen kalan dakikalarda bulduğu gollerle beraberliği yakaladı ve maç 2-2 sona erdi. Bu skorla Sivasspor lige veda etti. Ligden düşen diğer takım ise Gençlerbirliğine 3-1 yenilen Eskişehirspor oldu.