Süper Ligin 2015-2016 En İyi Kadrosu!

Ülkemizde Perform Türkiye çatısı altında faaliyet gösteren spor istatistiği şirketi Opta, Spor Toto Süper Lig'in 2015-2016 sezonundaki ilk 11 karmasını açıkladı.
Kaleci: Serkan Kırıntılı (79 kurtarış, %74.5 kurtarış yüzdesi)
Defans: Gökhan Gönül (60 top kapma, 130 top kazanma, 26 kilit pas), Simon Kjaer (115 uzaklaştırma, 142 top kazanma, 69 pas arası), Douglao (195 uzaklaştırma, 102 pas arası, 23 engelleme), Hasan Ali Kaldırım (33 isabetli pas, 50 kilit pas, 5 asist)
Ortasaha: Atiba Hutchinson (2004 isabetli pas, %92.7 isabet, 258 top kazanma), Oğuzhan Özyakup (9 gol, 7 asist, 68 kilit pas), Jose Sosa (7 gol, 12 asist, 3 frikik golü), Edin Visca (17 gol, 4 asist, 53 kilit pas)
Forvet: Mario Gomez (26 gol, 5 asist, %27.6 gole çevirme oranı), Samuel Eto'o (20 gol, 6 asist, %28.6 gole çevirme oranı)
Ülkemizde Perform Türkiye çatısı altında faaliyet gösteren spor istatistiği şirketi Opta, Spor Toto Süper Lig'in 2015-2016 sezonundaki ilk 11 karmasını açıkladı.