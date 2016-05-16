Süper Lig’e tekrar çıkan Kardemir Karabükspor’a 200 BİN TL Prim!

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut beraberinde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolculara birlikte takımın ana sponsoru KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan’ı ziyaret etti. Yolbulan Süper Lig 'e çıkan kırmızı-mavili ekibe 200 bin lira prim vereceğini açıkladı.

Bir yıl aranın ardından tekrar Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Kardemir Karabükspor’da Başkan, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve teknik ekip ilk olarak kulüp eski başkanlarından merhum Metin Türker’in mezarını ziyaret ederek, karanfil bırakıp dua etti.

Takım daha sonra ana sponsoru KARDEMİR A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan’ı ziyaret etti. Yolbulan, futbolculara daha önce Süper Lig'e çıkmaları halinde söz verdiği pirimi 200 bin lira olarak açıkladı. Futbolcularda bu jestin karşısında alkışlarla ‘Büyük Başkan’ tezahüratı yaparak teşekkür ettiler.

“KALICI OLMAK İSTİYORUZ”

Kırmızı-mavili ekip daha sonra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Ferudun Tankut, “Sizlerin güveninize ve desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Biz de güveninizi boşa çıkartmadık. Sezon başında verdiğimiz sözü yerine getirdik. İnşallah Süper Lig’de kalıcı olmak istiyoruz. Tekrar bir daha aşağılara inmeyi düşünmüyoruz” dedi.

Teknik Direktör Yücel İldiz ise, "Ekibimizle, başkanımızla ve futbolcu arkadaşlarımızla çok mücadele verdik. Umarım bundan sonra Karabük el birliği ile kurum takımı olacak" şeklinde konuştu.

Ziyaretler, Karabük Valisi Orhan Alimoğlu ve TSO Başkanı Tuncay Özcan’la sona erdi.