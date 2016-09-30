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Süper Lig'de 6. hafta fikstürü

Süper Lig'in altıncı haftasında oynanacak maçlar ve saatleri açıklandı. İşte Süper Lig 6. hafta maçları ve saatleri.

Süper Lig'de 6. hafta fikstürü
Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta, yarın oynanacak Akhisar Belediyespor-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Akhisar Belediyespor-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)

1 Ekim Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Gaziantepspor-Bursaspor (Kamil Ocak)

19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

2 Ekim Pazar:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Alanya Oba)

16.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom Arena)

19.00 Atiker Konyaspor-Adanaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Osmanlıspor-Fenerbahçe (Osmanlı)

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6. Hafta Heyecanı Başlıyor – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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