Süper Lig'de 6. hafta fikstürü

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Akhisar Belediyespor-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)
1 Ekim Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.00 Gaziantepspor-Bursaspor (Kamil Ocak)
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
2 Ekim Pazar:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Alanya Oba)
16.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom Arena)
19.00 Atiker Konyaspor-Adanaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Osmanlıspor-Fenerbahçe (Osmanlı)