Süper Ligde 40 Farklı Teknik Adam Görev Yaptı

Ligi ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş Fenerbahçe , Torku Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor'un yanı sıra yedinci Kasımpaşa, sekizinci Akhisar Belediyespor ve onüçüncü Çaykur Rizespor, sezonu başladıkları teknik adamlarla bitirdi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Torku Konyaspor'da Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı, Osmanlıspor'da Mustafa Reşit Akçay, Kasımpaşa'da Rıza Çalımbay, Akhisar Belediyespor'da Cihat Arslan ve Çaykur Rizespor'da Hikmet Karaman 34 haftalık maratonda takımlarının başlarında yer aldı.

Henüz 2. haftada Stuart Baxter ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nda sezon boyunda 6 farklı teknik adam görev yaptı. Takımın başında geçici olarak görev yapan Naci Şensoy ile Mustafa Kaplan'ın yanı sıra Yılmaz Vural da sadece 1 maça çıktı.

Lige veda eden Mersin İdmanyurdu'nda ise devre arasında Hakan Kutlu ile Nurullah Sağlam'la anlaşılmasına rağmen iki teknik adam da hiçbir maça çıkmadan bir kaç gün içinde takımdan ayrıldı.

Galatasaray 'da sezon boyunca 5 farklı teknik direktör görev yaparken, Trabzonspor 'da 4, Antalyaspor, Bursaspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Kayserispor, Medicana Sivasspor'da üçer isim çalıştı.

İki farklı takım çalıştıranlar

Süper Lig 'de bu sezon görev yapan 4 isim iki takımı çalıştırdı. Devre arasında Mersin İdmanyurdu'nda göreve getirilmesine rağmen sadece 1 gün görevde kalan Hakan Kutlu, ligin son bölümünde Kayserispor'u çalıştırdı.

Sezona Medicana Sivasspor'la başladıktan sonra görevinden ayrılan Sergen Yalçın, ligi Gaziantepspor'un başında bitirdi.

Geçen sezon Galatasaray'ı şampiyon yaptıktan sonra bu yıl ilk devrede sarı-kırmızılı takımla yollarını ayıran Hamza Hamzaoğlu, daha sonra Bursaspor'un başına geçti.

Mersin İdmanyurdu'nun ilk teknik direktörü olan Mesut Bakkal, sezonu Medicana Sivasspor'da tamamladı.

Teknik direktörler

Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunda görev alan teknik direktörler şöyle:

Akhisar Belediyespor: Cihat Arslan (34)

Antalyaspor: Yusuf Şimşek (14), Mehmet Uğurlu (3), Jose Morais (17)

Beşiktaş: Şenol Güneş (34)

Bursaspor: Ertuğrul Sağlam (13), Ersel Uzgur (2), Hamza Hamzaoğlu (19)

Çaykur Rizespor: Hikmet Karaman (34)

Eskişehirspor: Michael Skibbe (7), İsmail Kartal (4), Samet Aybaba (23)

Fenerbahçe: Vitor Pereira (34)

Galatasaray: Hamza Hamzaoğlu (11), Claudio Taffarel (1), Mustafa Denizli (11), Orhan Atik (2), Jan Riekerink (9)

Gaziantepspor: Mutlu Topçu (30), Serhat Kandemirli (1), Sergen Yalçın (3)

Gençlerbirliği: Stuart Baxter (2), Naci Şensoy (1), Mehmet Özdilek (12), Mustafa Kaplan (1), Yılmaz Vural (1), İbrahim Üzülmez (17)

Kasımpaşa: Rıza Çalımbay (34)

Kayserispor: Tolunay Kafkas (23), Ertuğrul Seçme (1), Hakan Kutlu (10)

Medicana Sivasspor: Sergen Yalçın (9), Okan Buruk (11), Mesut Bakkal (14)

Medipol Başakşehir: Abdullah Avcı (34)

Mersin İdmanyurdu: Mesut Bakkal (5), Bülent Korkmaz (12), Hakan Kutlu (-), Nurullah Sağlam (-), Ümit Özat (14), Serkan Damla (3)

Osmanlıspor: Mustafa Reşit Akçay (34)

Torku Konyaspor: Aykut Kocaman (34)

Trabzonspor: Shota Arveladze (11), Sadi Tekelioğlu (7), Hami Mandıralı (15), Taner Yılmaz (1)