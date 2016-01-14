Super Ligde 18. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 18. haftasında görev alacak hakemlerşunlar:
16 Ocak Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantepspor: Tolga Özkalfa
13.30 Kayserispor-Osmanlıspor: Volkan Bayarslan
16.00 Akhisar Belediyespor-Torku Konyaspor: İlker Meral
19.00 Galatasaray-Medicana Sivasspor: Cüneyt Çakır
17 Ocak Pazar:
13.30 Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek
16.00 Bursaspor-Trabzonspor: Serkan Çınar
20.00 Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu: Mete Kalkavan
18 Ocak Pazartesi:
19.00 Eskişehirspor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy