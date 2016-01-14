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Super Ligde 18. hafta hakemleri belli oldu

İkinci yarının 18. ilk haftasında Spor Toto Süper Lig'de maçların düdük çalacak hakemleri belli oldu

Super Ligde 18. hafta hakemleri belli oldu

 Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 18. haftasında görev alacak hakemlerşunlar:

16 Ocak Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantepspor: Tolga Özkalfa

13.30 Kayserispor-Osmanlıspor: Volkan Bayarslan

16.00 Akhisar Belediyespor-Torku Konyaspor: İlker Meral

19.00 Galatasaray-Medicana Sivasspor: Cüneyt Çakır

17 Ocak Pazar:

13.30 Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek

16.00 Bursaspor-Trabzonspor: Serkan Çınar

20.00 Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu: Mete Kalkavan

18 Ocak Pazartesi:

19.00 Eskişehirspor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy

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GalatasarayFenerbahçeBeşiktaşTrabzonspor
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