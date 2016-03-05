Super Lig ve Avrupa Lig'inde Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

İşte Avrupa ve Türkiye'de günün maçları ve yayınlanacakları kanallar...
13:30 TRT Spor - Denizlispor - Şanlıurfaspor (Canlı)
13:30 Lig Tv - Kayserispor - Gençlerbirliği (Canlı)
14:45 Lig TV 3 - Tottenham - Arsenal (Canlı)
16:00 Lig Tv - Bursaspor - Ç.Rizespor (Canlı)
16:30 Eurosport 2 - Wolfsburg - B.M'gladbach (Canlı)
17:00 Lig TV 3 - Manchester City - Aston Villa (Canlı)
17:00 Lig TV 2 - Real Madrid - Celta Vigo (Canlı)
18:00 Lig TV 4 - PSG - Montpellier (Canlı)
18:30 TRT Spor - Alanyaspor - Karşıyaka (Canlı)
18:30 Tivibu Spor - Krasnodar - Zenit (Canlı)
19:00 Lig Tv - Osmanlıspor - Gaziantepspor (Canlı)
19:30 Eurosport 2 - B.Dortmund - Bayern Münih (Canlı)
19:30 Lig TV 3 - Watford - Leicester City (Canlı)
20:45 Tivibu Spor - Groningen - PSV (Canlı)
21:00 Lig TV 4 - Angers - St.Etienne (Canlı)
21:00 NTV Spor - Mouscron - Anderlecht (Canlı)
21:30 Lig TV 2 - Getafe - Sevilla (Canlı)
21:45 Lig TV 3Napoli - Chievo (Canlı)
22:45 Tivibu Spor - Sporting Lizbon - Benfica (Canlı)
23:05 Lig TV 4 - Deportivo - Malaga (Canlı)
İşte Avrupa ve Türkiye'de günün maçları ve yayınlanacakları kanallar...