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Super Lig ve Avrupa Lig'inde Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

İştе Avrupа ve Türkiye'de günün mаçlаrı ve yаyınlаnаcаklаrı kаnаllаr.

Super Lig ve Avrupa Lig'inde Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

 İşte Avrupa ve Türkiye'de günün maçları ve yayınlanacakları kanallar...



13:30 TRT Spor - Denizlispor - Şanlıurfaspor (Canlı)



13:30 Lig Tv - Kayserispor - Gençlerbirliği (Canlı)



14:45 Lig TV 3 - Tottenham - Arsenal (Canlı)



16:00 Lig Tv - Bursaspor - Ç.Rizespor (Canlı)



16:30 Eurosport 2 - Wolfsburg - B.M'gladbach (Canlı)



17:00 Lig TV 3 - Manchester City - Aston Villa (Canlı)



17:00 Lig TV 2 - Real Madrid - Celta Vigo (Canlı)



18:00 Lig TV 4 - PSG - Montpellier (Canlı)



18:30 TRT Spor - Alanyaspor - Karşıyaka (Canlı)



18:30 Tivibu Spor - Krasnodar - Zenit (Canlı)



19:00 Lig Tv - Osmanlıspor - Gaziantepspor (Canlı)



19:30 Eurosport 2 - B.Dortmund - Bayern Münih (Canlı)



19:30 Lig TV 3 - Watford - Leicester City (Canlı)



20:45 Tivibu Spor - Groningen - PSV (Canlı)



21:00 Lig TV 4 - Angers - St.Etienne (Canlı)



21:00 NTV Spor - Mouscron - Anderlecht (Canlı)



21:30 Lig TV 2 - Getafe - Sevilla (Canlı)



21:45 Lig TV 3Napoli - Chievo (Canlı)



22:45 Tivibu Spor - Sporting Lizbon - Benfica (Canlı)



23:05 Lig TV 4 - Deportivo - Malaga (Canlı)

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