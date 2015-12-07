Super Lig Takımından Clarence Seedorf Bombası

Ertuğrul Sağlam’ın ayrılmasının ardından hoca arayışlarına başlayan yeşil beyazlı ekip için çok sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bursaspor’un Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf ile görüştüğü öne sürüldü.

Bursaspor Başkanı Recep Bölükbaşı’nın, Seedorf ile görüşmeleri sürdürdüğü ve olumlu sonuçlar alındığı ifade edildi.

Seedorf, 2014 yılında aktif futbolculuk kariyerine son vererek, eski takımı Milan’ın başına geçmiş ve görevde 144 gün kalabilmişti. 39 yaşındaki Seedorf, bu süreçte 22 karşılaşmada takımın başında yer aldı. İtalyan kulübü bu karşılaşmalardan 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.