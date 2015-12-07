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Super Lig Takımından Clarence Seedorf Bombası
Son haftalarda işleri iyi gitmeyen Bursaspor'da Ertuğrul Sağlam dan boşalan koltuğa Clarence Seedorf getirileceği iddia edildi, Clarence Seedorf en son İtalyan devi Milan'ı çalıştırmıştı, 2014 yılında futbolu bırakan genç teknik direktör Milan'ın başında çıktığı maçlarda 22 maçta 9 mağlubiyet 2 beraberlik ve 11 galibiyet aldı
07 Aralık 2015 Pazartesi 17:18
Son haftalarda işleri iyi gitmeyen Bursaspor'da Ertuğrul Sağlam dan boşalan koltuğa Clarence Seedorf getirileceği iddia edildi, Clarence Seedorf en son İtalyan devi Milan'ı çalıştırmıştı, 2014 yılında futbolu bırakan genç teknik direktör Milan'ın başında çıktığı maçlarda 22 maçta 9 mağlubiyet 2 beraberlik ve 11 galibiyet aldı
Ertuğrul Sağlam’ın ayrılmasının ardından hoca arayışlarına başlayan yeşil beyazlı ekip için çok sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bursaspor’un Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf ile görüştüğü öne sürüldü.
Bursaspor Başkanı Recep Bölükbaşı’nın, Seedorf ile görüşmeleri sürdürdüğü ve olumlu sonuçlar alındığı ifade edildi.
Seedorf, 2014 yılında aktif futbolculuk kariyerine son vererek, eski takımı Milan’ın başına geçmiş ve görevde 144 gün kalabilmişti. 39 yaşındaki Seedorf, bu süreçte 22 karşılaşmada takımın başında yer aldı. İtalyan kulübü bu karşılaşmalardan 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.
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Anahtar Kelimeler:BursasporClarence Seedorf
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