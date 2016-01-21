Süper Lig Son Hafta Puan Durumu ve Fikstürü

Mersin İdmanyurdu maçı kar yağışı nedeniyle ertelenen Beşiktaş, liderlik koltuğunu Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'ye bıraktı.

İstanbul'daki hava koşulları nedeniyle, hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu maçı dışında tamamlanan 18. haftada, Fenerbahçe Eskişehirspor'u 3-0 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Toplam 27 golün atıldığı ikinci devrenin ilk haftasında Kayserispor'u Osmanlıspor karşısında 1-0 öne geçiren Derley, ikinci yarının ilk golüne imza attı.

Toplam 39 sarı ve 1 kırmızı kartın gösterildiği haftada, takımını eksik bırakan tek isim Eskişehirsporlu Alpaslan Öztürk oldu.

- Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu maçı tamamlanamadı

Kar yağışı nedeniyle yaklaşık 7 dakika geç başlayan Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu müsabakasında hakem Mete Kalkavan, maçı 5. dakikada tatil etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan, karşılaşmanın hava koşullarına göre daha önce ertelenmesi gerektiği yönünde spor kamuoyundaki değerlendirmeler üzerine yapılan açıklamada, "Dünyanın hiçbir yerinde futbol müsabakaları meteorolojik raporlara göre planlanmamakta veya maçların başlangıç saati beklenen yağış nedeniyle müsabakadan bir gün önce değiştirilmemektedir" ifadelerine yer verdi.



- Fenerbahçe deplasmandan 3 gollü galibiyetle döndü

Haftanın son karşılaşmasında Eskişehirspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 3-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fernandao'nun 2 gol attığı müsabakada Robin Van Persie de takımının son golüne imza attı. Son mağlubiyetini 27 Eylül 2015'te Beşiktaş karşısında alan sarı-lacivertli ekip, daha sonra oynadığı 21 resmi maçta yenilmedi. Ligde üst üste 4. maçını kayıpsız geçen Fenerbahçe, son 10 lig maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bu sezon 14. yenilgisini alan Eskişehirspor, son sıradan kurtulamadı.

- Galatasaray, kayıpsız

Medicana Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, ikinci devreye galibiyetle başladı. Takımının penaltıdan son golünü kaydeden ve 8. golüne imza atarak Podolski ile gol sayılarını eşitleyen Burak Yılmaz, maç içinde taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Golcü oyuncu, attığı penaltı golünden sonra tribünlere giderek armanın üstündeki 4. yıldızı gösterdi. Sarı-kırmızlı ekip, iç sahada üst üste 3. maçını kayıpsız geçti.

Son 7 maçta 1 galibiyeti bulunan Medicana Sivasspor, düşme hattına geriledi.

- Gollü karşılaşmada gülen taraf Bursaspor oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın açılış maçında 2-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 4-2 galip ayrılan Bursaspor, ikinci devreye galibiyetle başladı.

Art arda 6 yenilgiden sonra üst üste 2 galibiyet elde eden Bursaspor, 13. sıraya yükseldi. Trabzonsporlu Musa Nizam stattaki ilk gole imza atarken, Bursa Atatürk Stadı'nda son golü atan Sercan Yıldırım, yeni statta da takımının ilk golünü kaydetti.

Deplasmanda üst üste 5. maçında da kazanamayan Trabzonspor, bu maçlarda sadece 1 puan aldı.

- Gaziantepspor yine Muhammet Demir'le güldü

Gaziantepspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen önce beraberlik golünü kalesinde gören Kasımpaşa, 90+3. dakikada Muhammet Demir'in golüyle rakibine 2-1 mağlup oldu.

Ligde 8 maç aradan sonra sahadan puansız ayrılan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Rıza Çalımbay, hakemin yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu. Kasımpaşa aldığı 4 yenilginin 3'ünü kendi sahasında yaşadı. Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Gaziantepspor'da Muhammet Demir 7. golüne ulaştı.

- Akhisar Belediyespor evinde ilk kez yenildi

Spor Toto Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Akhisar Belediyespor, ilk devrenin son 3 maçındaki kötü çizgisini Torku Konyaspor karşısında da sürdürdü.

Rakibine 2-0 mağlup olan Ege temsilcisi, son 4 haftada sadece 1 puan alabildi. Deplasmanda 5 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılan Torku Konyaspor, 6. durumdaki Akhisar Belediyespor'u puan olarak yakaladı.

- Kayserispor'dan tek gollü galibiyet

Ligde 5 maçlık yenilginin ardından toparlanan Kayserispor, ikinci devreye 1-0'lık Osmanlıspor galibiyetiyle başladı.

Son 10 maçta sadece 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekipte Derley bu sezon 4. golünü atarak gol sayısında Biseswar'ı yakaladı. Ligde son 7 maçta 4. yenilgisini alan Osmanlıspor, 3 haftadır galip gelemiyor. Başkent temsilcisi Akhisar Belediyespor maçında olduğu gibi Kayserispor karşısında da gol üretemedi.

- Medipol Başakşehir, bir basamak yükseldi

Antalyaspor'u Edin Visca ve Mehmet Batdal'ın golleriyle 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, dördüncülüğe yükseldiği haftada üçüncü sıradaki Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Üç hafta aranın ardından deplasmanda sahadan galibiyetle ayrılan İstanbul temsilcisi, sezonun ilk yarısını 5. sırada tamamlamıştı.

İkinci yarıya mağlubiyetle başlayan Antalyaspor ise son 10 haftada sadece 1 galibiyet alabildi.

- 5 gollü maçta kazanan Gençlerbirliği

Teknik direktör tercihleriyle dikkati çeken Gençlerbirliği, İbrahim Üzülmez'le çıktığı ilk lig maçında Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek düşme hattından çıktı.

Geriye düştüğü müsabakada 2-1 öne geçen ancak rakibinin golüne engel olamayan Ankara temsilcisi, Djalma Campos'un golüyle Çaykur Rizespor'u mağlup etti. Gençlerbirliği Çaykur Rizespor maçından önceki 4 müsabakada gol atamamış ve sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

İç sahada 4 maç aradan sonra kaybeden Çaykur Rizespor ise haftayı 24 puanla 9. sırada bitirdi.

- Sonuçlar

Kasımpaşa-Gaziantepspor: 1-2

Kayserispor-Osmanlıspor: 1-0

Akhisar Belediyespor-Torku Konyaspor: 0-2

Galatasaray-Medicana Sivasspor: 3-1

Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 2-3

Bursaspor-Trabzonspor: 4-2

Eskişehirspor-Fenerbahçe: 0-3

- 19. hafta programı

23 Ocak Cumartesi

13.30 Torku Konyaspor-Kayserispor (Büyükşehir Torku Arena)

16.00 Mersin İdmanyurdu-Akhisar Belediyespor (Mersin)

19.00 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı)

24 Ocak Pazar

13.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs)

13.00 Medicana Sivasspor-Eskişehirspor (Sivas 4 Eylül)

16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

16.00 Gaziantepspor-Bursaspor (Kamil Ocak)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Hüseyin Avni Aker)

25 Ocak Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)