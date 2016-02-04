Super Lig oyuncusu Amatör Lig'e transfer oldu

Antalya'da oturan Tunus milli takımının ve Antalyaspor'un eski futbolcusu Ali Zituni, transfer olduğu Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Konyaaltı Belediyespor'da antrenmanlara başladı. Antalyaspor'dan 2012 yılında ayrıldıktan sonra Konyaspor, Kartalspor'da ve Tunus'taki bir takımda oynayan Ali Zituni, futbolculuk kariyerine 1.5 yıllık ara verdikten sonra yeniden yeşil sahalara döndü. Yeni takımı Konyaaltı Belediyespor ile antrenmanlara başlayan Ali Zituni, lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından maçlarda da forma giyecek.

'ŞAMPİYONLUK KAZANMAK İSTİYORUM'

Antalya'da eşi Duygu ve iki kız çocuğuyla yaşayan Ali Zituni, Türkiye'de oynadığı ilk takımın Antalyaspor olduğunu ve şimdi de BAL'da mücadele eden Konyaaltı Belediyespor'da forma giyecek. Profesyonel futbolcu olarak takımı için başarılı sonuçlar elde etmek istediğini kaydeden Ali Zituni, bu sene ligde kalıp, Seneye 3'üncü lige yükselmek istiyoruz'' dedi.

'BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM'

Futbola 1.5 yıl ara verdikten sonra hırslandığını ve daha fazla spor yapmaya başladığını belirten Ali Zituni, yaz aylarında fazla çalışmaktan dolayı yorgunluktan kısa süreli kalp rahatsızlığı yaşadığını anlattı. Yapılan testlerde kalp sağlığı ile ilgili rahatsızlık teşhisi konulmadığını vurgulayan Ali Zituni "Şimdi çok iyiyim. Buraya geldim ve başarılı olmak istiyorum" diye konuştu.

1.5 YIL FORMA GİYECEK

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya taraftarının ve Türk spor severlerin yakından tanıdığı Ali Zituni'nin Konyaaltı Belediyespor'da 1.5 yıl forma giyeceğini belirtti. Ali Zituni'nin takımda başarılı oyacağına inandığını vurgulayan Başkan Böcek, ilerleyen yıllarda Konyaaltı Belediyespor'un 3'üncü lige yükselmesini hedeflediklerini belirtti.

