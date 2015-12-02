Süper Lig'in en istikrarlısı Atiba Hutchinson

8 hafta sonra liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın performansıyla teselli buluyor.



Beşiktaş'ın bu sezon çıktığı 18 resmi maçın 13'sinde 90 dakika forma giyen Atiba Hutchinson bu sezon tam 22 resmi maçta 90 dakika sahada kaldı.



90 dakika sahada kaldığı 22 resmi maçın 13'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 4'ü ise Milli takım maçı olarak ayrıldı.



Performansıyla parmak ısırtan Kanadalı oyuncu, Beşiktaş ile çıktığı 13 resmi maçta 1 de asiste imza attı.