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Süper Lig'in Bu Sezonki En Kritik Cumartesi Günü!

Süper Lig'de tutunma mücadelesi veren küme düşmemek adına çok önemli karşılaşmalara çıkacak 5 ekip yarın büyük önem arz eden maçlarda parolalarını 3 puan olarak ayarladılar.

Süper Lig'in Bu Sezonki En Kritik Cumartesi Günü!
Son 2 haftaya girilen ligde düşme hattındaki 29 puanlıMedicana Sivasspor, 30 puana sahip Eskişehirspor'un yanı sıra, 33'er puandaki Kayserispor ile Gaziantepsporve 34 puanlı Çaykur Rizespor'un ligden düşme ihtimali bulunuyor. Medicana Sivasspor ve Eskişehirspor'un lige veda etme ihtimalleri daha yüksek olsa da umutlarını koruyorlar.



Medicana Sivasspor'un Kayserispor'a konuk olacağı 33. haftada Sivas ekibi, rakibine yenildiği takdirde lige veda edecek. Çaykur Rizespor ile Gaziantepspor arasındaki müsabaka da bu iki ekibin düşme hattından uzaklaşması açısından önem taşıyor. Eskişehirspor'un Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı haftada ev sahibi ekibin olası bir mağlubiyeti halinde Eskişehirspor'un ligden düşme ihtimali var.



Yarın saat 19.00'da başlayacak maçlarının programı şöyle:



Çaykur Rizespor - Gaziantepspor

Kayserispor - Medicana Sivasspor

Eskişehirspor - Medipol Başakşehir
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