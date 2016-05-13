Süper Lig'in Bu Sezonki En Kritik Cumartesi Günü!

Medicana Sivasspor'un Kayserispor'a konuk olacağı 33. haftada Sivas ekibi, rakibine yenildiği takdirde lige veda edecek. Çaykur Rizespor ile Gaziantepspor arasındaki müsabaka da bu iki ekibin düşme hattından uzaklaşması açısından önem taşıyor. Eskişehirspor'un Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı haftada ev sahibi ekibin olası bir mağlubiyeti halinde Eskişehirspor'un ligden düşme ihtimali var.
Yarın saat 19.00'da başlayacak maçlarının programı şöyle:
Çaykur Rizespor - Gaziantepspor
Kayserispor - Medicana Sivasspor
Eskişehirspor - Medipol Başakşehir