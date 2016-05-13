Süper Lig Hakem Sayısı 22'ye Düşüyor

Vodafone Arena Kartal Yuvası mağazasında AA muhabirine açıklama larda bulunan yönetici Emre Kocadağ, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynayacakları Osmanlıspor maçında taraftarların desteği ile şampiyonluklarını ilan etmek istediklerini belirtti.

Kocadağ, şampiyonluğa özel ürünler hazırladıklarını ifade ederek, "Pazar günü şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz. Kartal Yuvası mağazalarımız oldukça hareketli. Şampiyonluğa özel tişörtler, ürünler hazırladık. Taraftarlarımızın beğeneceğini düşünüyorum. Maç günü stadımızın açılışında yakaladığımız gelir civarında bir gelir bekliyoruz. Ülke genelinde ise 5 milyon lira gelir elde edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki yeni merkezinin açılışına katılan Yıldırım Demirören , basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Demirören, TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kuddusi Müftüoğlu ile yaptıkları görüşmede Süper Lig hakem sayısını düşürmeye karar verdiklerini dile getirerek, "Profesyonel lig hakem sayısını 22'ye düşürüyoruz. Dokuz profesyonel hakem sayımızı da 18 veya 20 arasına çıkarmayı düşünüyoruz. Büyük ihtimalle 6 hakemden tekrar 3 hakeme döneceğiz." dedi.

Futbolun hatalar oyunu olduğunu vurgulayan Yıldırım Demirören, şu ifadeleri kullandı:

"Her mağlubiyeti hakemimize bağlamayalım. Futbolcu, taraftar, yönetici, antrenör de hata yapıyor. Bir hakem 90 dakika boyuncu futbolcu kadar koşuyor, ortalama 200 düdük çalıyor. Yaptığı hatanın maçın gidişatını etkilememesi lazım ama oluyor. Diğer Avrupa liglerinde hakemlerin yaptığı hataları da izleyelim ama maçtan sonra da yöneticilerine bakalım. Hakem hataları hakkında açıklama yaptıklarını göremezsiniz. Yapmazlar çünkü hakeme saygılılar ve hatanın olacağını biliyorlar. Bizim federasyon olarak görevimiz ise bu hataları en aza indirmektir. Bunun için çalışacağız ama futbolda hata bitmez. Hakem hatasını bahane ederek konuşmaktan vazgeçmemiz gerekiyor, burada medyaya da çok iş düşüyor."

Demirören, ilave yardımcı hakem uygulamasında da tam verim alınamadığını belirterek, "Geçen gün Hollanda'da video hakemliğini izledik. Daha uzun vadede verimli gözükmüyor. Türk futbolunda şu an eğer yapabilirsek, getirilebilecek tek teknoloji, gol çizgisi teknolojisidir. Bunun da yatırımları çok büyük. Hakemlerimize güvenerek devam etmek en doğru karar." değerlendirmesinde bulundu.

"ANADOLU KULÜPLERİNİN GELİRLERİ ARTACAK"

Kulüpler Birliği Vakfı ile önemli adımlar attıklarını dile getiren Yıldırım Demirören, şunları kaydetti:

"Bunlarda biri de Süper Lig AŞ. Tabi kamuoyunda 'federasyon gücünü mü kaybediyor?' şeklinde yorumlar var. Hayır efendim. Federasyon kuralları koyar ve uygular. Kulüpler de kendi başına hareket ederek gelirlerini artırmaya çalışır. Bizim onlara destek olmamız lazım. Bugün federasyonun destek olacağı şeyler bellidir. Yayın geliri, tesis yardımı gibi. Özellikle Anadolu kulüplerimizin diğer yan gelirleri yok denecek kadar az. Süper Lig AŞ ile beraber özellikle Anadolu kulüplerinin sponsorluk gelirlerinin çok daha artacağına inanıyoruz. Çünkü birlikte hareket edecekler. Onun için de projeyi destekliyoruz."

KUPA, VODAFONE ARENA'YA GÖTÜRÜLMEYECEK

Yıldırım Demirören, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan Beşiktaş'ın 15 Mayıs Pazar günü Osmanlıspor ile yapacağı maça kupanın götürülüp götürülmeyeceğine yönelik bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Bir kere matematiksel olarak şampiyonluk diye bir şey yok. Şampiyon olan takım daha belli değil. Eğer Beşiktaş bir puan alırsa veya kazanırsa şampiyon oluyor. Beşiktaş camiasının o dakikada hazırlanarak, kupayı alacağını tahmin etmiyorum. Matematiksel olarak bitmemiş bir şeyde, 'kupayı getireceğiz' diye bir şey yapamayız."

"HALK BU MİLLİ TAKIMI SEVDİ"

Yıldırım Demirören, A Milli Futbol Takımı'nın maçlarına gösterilen ilgiyle alakalı bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Fatih (Terim) hocamız ile yeni bir oluşumun içine girdik. Halk bu milli takımı sevdi. Gençleşen, mücadele eden milli takım. İnanılmazı başaran bir milli takım. Halkımızın büyük desteğini aldı. Son maçlarda biletler çıktıktan birkaç saat sonra bitiyor. Bu desteğin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Halkımıza teşekkür ediyorum, milli takımın bu desteğe ihtiyacı var."