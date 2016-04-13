Süper Lig erken bitecek! İşte biteceği tarih!

A Milli Futbol Takımı'nın İngiltere ile Manchester'da yapacağı maç nedeniyle Süper Lig'in normal takviminde değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeye göre daha önce 22 Mayıs 2016 tarihinde tamamlanacak olan Spor Toto Süper Lig, 19 Mayıs 2016 tarihinde sona erecek. Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçları 18-19 Mayıs tarihlerinde hafta içi oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası Finali ise 25 Mayıs 2016 yerine 26 Mayıs 2016 tarihinde Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. Maçları ise 11 Mayıs'tan 4-5 Mayıs 2016 tarihlerine alındı.

TFF, 18 Mayıs Çarşamba ve 19 Mayıs Perşembe günü oynanacak 34. ve son hafta maçlarının programının ise daha sonra duyurulacağını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de değişiklikler yapılan 31, 32 ve 33. hafta maçlarının yeni programı şöyle:

31. hafta



29 Nisan Cuma:

19.00 Çaykur Rizespor-Mersin İdmanyurdu (Çaykur Didi)

20.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediyesi)



30 Nisan Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Eskişehirspor-Trabzonspor (Eskişehir Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Arena)

1 Mayıs Pazar:

16.00 Medicana Sivasspor-Akhisar Belediyespor (Sivas 4 Eylül)

19.00 Antalyaspor-Torku Konyaspor (Antalya)

19.00 Fenerbahçe-Gaziantepspor (Ülker)

2 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

32. hafta



7 Mayıs Cumartesi:

13.30 Medicana Sivasspor-Gençlerbirliği (Sivas 4 Eylül)

16.00 Gaziantepspor-Eskişehirspor (Kamil Ocak)

19.00 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)

8 Mayıs Pazar:

13.00 Akhisar Belediyespor-Kayserispor (Manisa 19 Mayıs)

15.30 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Hüseyin Avni Aker)

19.00 Mersin İdmanyurdu-Antalyaspor (Mersin)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom Arena)

9 Mayıs Pazartesi:

20.00 Torku Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediyesi)

20.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

- 33. hafta

13 Mayıs Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)

14 Mayıs Cumartesi:

13.30 Eskişehirspor-Medipol Başakşehir (Eskişehir Atatürk)

16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

19.00 Kasımpaşa-Mersin İdmanyurdu (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Akhisar Belediyespor-Galatasaray (Manisa 19 Mayıs)

15 Mayıs Pazar:

13.30 Bursaspor-Torku Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

16.00 Kayserispor-Medicana Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone Arena)

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı final ikinci maçlarının programı şu şekilde belirlendi:

4 Mayıs Çarşamba:

20.45 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom Arena)

5 Mayıs Perşembe:

20.45 Fenerbahçe-Torku Konyaspor (Ülker)