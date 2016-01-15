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Super Lig Ekiplerinin ilgilendiği futbolcu Pavel Kaderábek kimdir ?

Super lig ekiplerinden ‪‎Başakşehir‬ ve ‪Bursaspor‬'un radarına giren Pavel Kaderábek hakkında tüm merak ettiğiniz soruları haber detayımızda bulabilirsiniz

Super Lig Ekiplerinin ilgilendiği futbolcu Pavel Kaderábek kimdir ?


Güçlü Yönleri:
En önemli özelliği topu ayağına aldığında sağ kanada adeta canlılık katıyor.Bu enerjisiyle hucumda etkin rol alıyor ayrıca içeriye kestiği ortalar Mükemmel ve isabet oranı oldukça yüksek.Duran Toplardan Gelen Ortalardada Yaptığı güzel Kafa golleri dikkat çeken bir özelliği Kendini Defansta Unutturmasını çok iyi biliyor.Pozisyon bilgisi oldukça yüksek nerde duracağını iyi biliyor disiplinli bir futbolcu asla sorun yaşamazsınız.Defansif olarak Hucumda yaptigi işler kadar İyi değil Yine de fena sayılmaz ama Hucumcu Bir bek diyebilirim Zaten hızlı oluşu Hatalarını kapatmasına yardımcı oluyor. Top kaptirdiginda veya pas hatası yaptığında kendine çok kızıyor Hırs yapıp Rakibinden Topu sökmek için var gücüyle Çabasını gösteriyor.Arkadaşlarıyla çok güzel anlaşıyor Özellikle yaptığı ver kaçlarla takım arkadaşlarıyla olan uyum belirginleşiyor.

Zayıf yönler:
Eboue gibi kendini yere bırakma alışkanlığı var ve şutları biraz kötü kavisli ortaları gayet güzel ama şutları çok dengesiz olabiliyor.Biraz panik Bir oyuncu Atağa kalkarken Ayakları dolaştığı oluyor çok hızlı mesafe kat ederken ne yapacağına karar veremiyor bazen geri pas verip öldürdüğü ataklar oluyor Biraz daha soğukkanlı olabilse gerçekten çok iyi olur.İkili mücadeleleri zayıf ama yaşı daha genç Kuvvetlenebilir daha fazla çalışarak ve tecrube kazandikca ayrica bu paniği heyecanı atabilir üzerinden ozaman daha da kalitesini ortaya koyar.
 Yaş: 23

Boy:1.82
Uyruk:Çek Cumhuriyeti
Mevki:Sağ bek
Ayak:Sağ Ayak
Güncel Klüp: Hoffenheim
Piyasa değeri: 3.50 milyon Euro

Gelebileceği takım : ‪‎Başakşehir ‪#Bursaspor‬
Benzediği Oyuncu: Gregory Van der Wiel
Yıldızının parladığı Sparta Pragda geçen sezon 39 maçın 39 unda ilk 11 de görev aldı 3 gol 10 asisti bulunuyor.Bu sezon Hoffenheim 'a 3,50 milyon Euro Bonservis bedeliyle satıldı. 14 maçın 13 ünde ilk 11 de görev yaptı Henüz Gol Ve Asist üretemedi.

Yazar-Analiz :Hasan URGANLILI

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir‬ ‪‎Bursaspor‬
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