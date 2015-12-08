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Super Lig Ekibinden Arthur Zico Harekatı

Sıkıntılı günler geçiren Bursaspor Fenerbahçe'nin eski hocası Arthur Zico'yu radarına almış durumda, en son Galasataray'a farklı mağlup olan timsahlarda geçen hafta Ertuğrul Sağlam'ın görevine son verilmişti

Super Lig Ekibinden Arthur Zico Harekatı
 Sıkıntılı günler geçiren Bursaspor Fenerbahçe'nin eski hocası Arthur Zico'yu radarına almış durumda, en son Galasataray'a farklı mağlup olan timsahlarda geçen hafta Ertuğrul Sağlam'ın görevine son verilmişti
Ertuğrul Sağlam'la yollarını ayıran Bursaspor'da teknik direktör konusu gündemin ilk maddesi. Yeşil-Beyazlı taraftarlar takımın başına geçecek ismi merakla bekliyor. Yönetim ise konuyla ilgili en net açıklamayı dün yaptı.

KULİSLERDE ZICO KONUŞULUYOR

Buna göre takımı devre arasına kadar antrenör Ersel Uzgur çalıştıracak. Ancak yönetim yine de 'B' planlarının bulunduğunu belirtti. Kulislerde ise bu ismin Artur Zico olduğu konuşuluyor.

BURSA'YA MESAJ GÖNDERDİ

Fanatik'in haberine göre; Adı FIFA Başkanlığı için geçen Brezilyalı teknik adamın aracılar vasıtasıyla Bursaspor'a mesaj gönderdiği öğrenildi. Bursaspor Yönetimi'nin takımın başına getirmeyi düşündüğü bir diğer isim ise Ersun Yanal.
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBursasporErtuğrul Sağlam
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