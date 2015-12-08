Super Lig'de Lider Olan Takımı Anadolu Kulüpleri Belirliyor

Super Lig'de liderlik her hafta el değiştirmeye başladı, geçen hafta Beşiktaş Akhisar Belediyespor'a yenilince liderlik koltuğuna Fenerbahçe oturmuştu, bu hafta da Fenerbahçe Gaziantepspor'a takılınca liderliği yenide Beşiktaş aldı, buna göre lider olan takımı anadolu kulüplerinin performansı belirler oldu

08 Aralık 2015 Salı 13:45