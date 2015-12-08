Super Lig'de Lider Olan Takımı Anadolu Kulüpleri Belirliyor

Super Lig'de liderlik her hafta el değiştirmeye başladı, geçen hafta Beşiktaş Akhisar Belediyespor'a yenilince liderlik koltuğuna Fenerbahçe oturmuştu, bu hafta da Fenerbahçe Gaziantepspor'a takılınca liderliği yenide Beşiktaş aldı, buna göre lider olan takımı anadolu kulüplerinin performansı belirler oldu
Spor Toto Süper Lig
'de 10 kişi tamamladığı müsabakada deplasmanda Gaziantepspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, geçen hafta Beşiktaş'tan devraldığı liderliği tekrar rakibine kaptırdı.
Süper Lig'de Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın deplasmanda 3 puana ulaştığı 14. haftada 2-2 biten Gaziantepspor-Fenerbahçe maçı dışındaki müsabakalar bir takımın galibiyetiyle tamamlandı. Toplam 26 golün atıldığı haftada 5 ekip gol sevinci yaşayamadı.
44 sarı ve 3 kırmızı kartın kullanıldığı haftada Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe adına bu sezon ilk kırmızı kart gören oyuncu oldu.
Beşiktaş, deplasmanda yine güldü
Geçen hafta Akhisar Belediyespor'a 2-0 yenilerek liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, bu hafta deplasmanda Kayserispor'u mağlup edip, tekrar birinci sıraya yükseldi.
Haftayı 32 puanla kapatan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 7 maçta topladığı 19 puanla dış sahada en başarılı ekip unvanını sürdürdü. Alman golcü Mario Gomez'in 10. golüne ulaştığı Beşiktaş'ta bu yıl ilk golünü kaydeden Sosa, takımda gol sevinci yaşayan 10. isimdi.
Fenerbahçe, Gaziantepspor'a takıldı
Gaziantep deplasmanında 30. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, 2 kez geriye düştüğü müsabakada Gaziantepspor'la 2-2 berabere kaldı.
Ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran sarı-lacivertli ekip, dış sahada üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından sahadan 1 puanla ayrıldı.
Mustafa Denizli ilk 3 puanına ulaştı
Şampiyonlar Ligi'nde bugün son maçında Astana'yı konuk edecek Galatasaray, ligde Bursaspor'u 3-0'lık skorla geçti. Ligde 3 hafta aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, iç sahada son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Gollerini 68. dakikadan sonra bulan Galatasaray'da 2 gole katkı sağlayan Sabri Sarıoğlu'na maç içinde taraftarlar tepki gösterdi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesindeki 1 yıl uzama opsiyonunun kullanılmayacağı maç günü açıklanmıştı. Galatasaray'da Burak Yılmaz bir pozisyonda top kendisinden çıkmasına rağmen korner kararı verilmesinin ardından hakemi uyardı ve kararın aut olarak çevrilmesini sağladı.
Muharrem Usta galibiyetle başladı
Muharrem Usta'nın pazar günkü kongrede başkanlığa seçildiği Trabzonspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti. Deplasmandaki kötü sonuçlara rağmen iç sahadaki son 2 maçını kayıpsız geçen bordo-mavili ekip, puanını 20'ye çıkardı.
Dış sahadaki 7. maçında da puan çıkaramayan Eskişehirspor, geçen haftaki Mersin İdmanyurdu galibiyetini ardından haftayı puansız kapadı.
AA