Super Lig'de İkinci Frank Rijkaard Dönemi

Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarına devam eden Trabzonspor'un dünyaca ünlü bir isme yöneldiği iddia ediliyor. Lucescu'nun sezon sonuna kalması ve durumunun tam netleşmemesi, Ramos'un uçuk paralar istemesi nedeniyle bordo-mavililerde, 2009-10 sezonunda Galatasaray'da görev yapan Frank Rijkaard ismi seslendirilmeye başlandı.



BAŞKAN NABIZ YOKLUYOR

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Genç oyunculara büyük önem veren, Lionel Messi'yi 17 yaşında Barcolona'da oynatarak dünya futboluna kazandıran Hollandalı çalıştırıcı için Başkan Muharrem Usta'nın nabız yoklaması talimatı verdiği belirtildi.

TEMASA GEÇİLECEK

Türk futbolunu yakından tanıyan ve Trabzonspor'u "50.Yıl Şampiyonluk" hedefine ulaştırma konusunda birikime fazlasıyla sahip olan deneyimli çalıştırıcı ile önümüzdeki günlerde temasa geçileceği bilgisine ulaşıldı.

67 MAÇTA 37 GALİBİYET

En son Suudi Arabistan Milli Takımı'nda görev yapan Frank Rijkaard, her fırsatta Türkiye'yi özlediğini dile getirirken, bordo-mavili ekibin teklifine sıcak bakabileceği dile getiriliyor. Başkan Adnan Polat zamanında Galatasaray'a gelen Rijkaard, sarı-kırmızılı takım ile toplam 67 maça çıktı. 37 galibiyet, 15 bebarerlik ve 15 de mağlubiyet alan Hollandalı, ardından Türkiye kariyerine noktayı koydu.

BARÇA'DA PARÇALADI

Futbolu bırakmasının ardından Hollanda Milli Takımı'nda Hiddink'in yardımcılığını üstlenen ve 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'na milli takımın başında çıkan Rijkaard, elenilmesinin ardından istifa etti. 2003 yılında İspanya'nın Barcelona takımının başına geçmesiyle birlikte, teknik adam olarak Avrupa'nın önde gelen isimlerinden biri olmayı başardı. Barcelona'nın başında 5 sezon kalan ve 2007-2008 sezonunun ardından görevinden alınan 53 yaşındaki Hollandalı, geçirdiği 5 yıllık sürede Barcelona takımıyla 1 Şampiyonlar Ligi, 2 lig ve 1 de İspanya Kupası kazandı