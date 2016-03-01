Super Lig'de hakem tartışmaları bitmiyor!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada Volkan Şen'in bulduğu golden önce Alper Potuk'a faul çalınması tartışmaları beraberinde getirdi.



Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin 3. dakikada Volkan Şen ile bulduğu golün öncesindeki faul kararı tartışmaları da beraberinde getirdi.

VOLKAN ŞEN KARARI ÇİLEDEN ÇIKARTTI

İsmail Köybaşı'nın müdahalesi sonucunda yerde kalan Alper Potuk için "faul" kararı veren Çakır, siyah-beyazlı futbolcuların tepkisine neden oldu. Tartışmalı karar sonrasında Fenerbahçe'nin Volkan Şen ile golü bulması siyah-beyazlı taraftarları adeta çileden çıkarttı.





FENERBAHÇE "PENALTI" BEKLEDİ

Karşılaşmanın 25. dakikasında Fenerbahçe de penaltı bekledi. Beşiktaş ceza sahasında yaşanan karambolde Alexis'in vuruşu, bir diğer Beşiktaşlı Guedes'in koluna çarptı. Pozisyonun ardından Fenerbahçeli futbolcular, hakem Cüneyt Çakır 'a penaltı itirazında bulundu ancak Çakır kararını değiştirmedi.

BEŞİKTAŞLILAR PENALTI İÇİN ÇAKIR'A BAKTI

Karşılaşmanın 35. dakikasında Fenerbahçe ceza sahası içerisinde Mehmet Topal ile Olcay Şahan'ın hava topu mücadelesi sırasında Olcay Şahan yerde kaldı ve hakem Cüneyt Çakır'a baktı. Ancak Çakır pozisyonu devam ettirdi. Bu pozisyon Beşiktaşlı taraftarların sosyal medya üzerinde tepki gösterdiği anlardan biri oldu.

BECK İÇİN FENERBAHÇE'DE KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Derbinin 37. dakikasında yaşanan bir pozisyon, sarı-lacivertli takımın ve tribünlerin oldukça tepkisini çekti. Beşiktaş yarı sahasında Andreas Beck topu uzaklaştırmak isterken, Volkan Şen rakibine baskı yaptı. Beck topu uzaklaştırdıktan sonra Alman futbolcunun ayağı Volkan Şen'in sırtına geldi.

Bu pozisyonun ardından Volkan Şen yerde kalırken, sarı-lacivertli futbolcu, hakem Cüneyt Çakır'a sırtını açtı ve Beck'in tabanının geldiğini ifade etti. Ancak Cüneyt Çakır, Volkan Şen ile aynı görüşte olmadığını belirtti. Bu pozisyonda Fenerbahçeli taraftarlar uzun süre tepki gösterdi.

CANER TEPKİSİ

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Caner Erkin'in oyundan atılması gerektiğini savundu.