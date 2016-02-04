Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, ligin 20. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurduğu haftanın hakemleri şu şekilde:
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, ligin 20. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurduğu haftanın hakemleri şu şekilde: