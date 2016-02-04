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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu Super Lig'in 20. haftasında Super Lig'de görev alacak hakemlerin listesini yayınladı

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

 Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, ligin 20. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurduğu haftanın hakemleri şu şekilde:

5 Şubat Cuma

19.00 Osmanlıspor - Medicana Sivasspor: Barış Şimşek

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

6 Şubat Cumartesi

13.30 Kayserispor - Mersin İdmanyurdu

16.00 Bursaspor - Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

19.00 Galatasaray - Torku Konyaspor: Bülent Yıldırım

7 Şubat Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Eskişehirspor: Fırat Aydınus

15.00 Akhisar Belediyespor - Trabzonspor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş - Gaziantepspor: Cüneyt Çakır

8 Şubat Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
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