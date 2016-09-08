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Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı

 Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de oynanacak sezonun üçüncü hafta maçlarında görevli hakemler şunlar:

10 Eylül Cumartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

19.00 Kayserispor-Galatasaray: Mete Kalkavan

20.00 Adanaspor-Gaziantepspor: Volkan Bayarslan

20.00 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Tolga Özkalfa

21.15 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: Serkan Çınar

11 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık

17.00 Trabzonspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya

20.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

20.00 Fenerbahçe-Bursaspor: Bülent Yıldırım

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Spor Toto Süper LigHakemler Belli Oldu
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