Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de oynanacak sezonun üçüncü hafta maçlarında görevli hakemler şunlar:
10 Eylül Cumartesi:
17.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
19.00 Kayserispor-Galatasaray: Mete Kalkavan
20.00 Adanaspor-Gaziantepspor: Volkan Bayarslan
20.00 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Tolga Özkalfa
21.15 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: Serkan Çınar
11 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık
17.00 Trabzonspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya
20.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
20.00 Fenerbahçe-Bursaspor: Bülent Yıldırım