Süper Lig'de 2016-2017 sezonu fikstürü belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de efsane kaleci merhum Turgay Şeren'in adı verilen 2016-2017 futbol sezonunun fikstür çekimi belli oldu.



Derbi tarihleri;



5.Hafta Beşiktaş-Galatasaray



8.Hafta Galatasaray-Trabzonspor



10.Hafta Beşiktaş-Trabzonspor



11.Hafta Fenerbahçe-Galatasaray



13.Hafta Fenerbahçe-Beşiktaş



16.Hafta Trabzonspor-Fenerbahçe



1. Hafta:



Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

Trabzonspor-Kasımpaşa

Gençlerbirliği-Gaziantepspor

Adanaspor-Bursaspor

Antalyaspor-Osmanlıspor

Beşiktaş-Alanyaspor

Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor

Galatasaray-Kardemir Karabükspor

Kayserispor-Akhisar Belediyespor



2. Hafta:



Bursaspor-Medipol Başakşehir

Atiker Konyaspor-Beşiktaş

Gaziantepspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-Kayserispor

Akhisar Belediyespor-Galatasaray

Kardemir Karabükspor-Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Adanaspor

Alanyaspor-Antalyaspor

Osmanlıspor-Gençlerbirliği



3. Hafta:



Antalyaspor-Atiker Konyaspor

Kayserispor-Galatasaray

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor

Fenerbahçe-Bursaspor

Trabzonspor-Osmanlıspor

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa

Çaykur Rizespor-Akhisar Belediyespor

Gençlerbirliği-Alanyaspor

Adanaspor-Gaziantepspor



4. Hafta:



Galatasaray-Çaykur Rizespor

Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği

Bursaspor-Kayserispor

Gaziantepspor-Medipol Başakşehir

Akhisar Belediyespor-Beşiktaş

Alanyaspor-Trabzonspor

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Kardemir Karabükspor-Antalyaspor

Osmanlıspor-Adanaspor



5. Hafta:



Medipol Başakşehir-Osmanlıspor

Antalyaspor-Akhisar Belediyespor

Kayserispor-Çaykur Rizespor

Beşiktaş-Galatasaray

Bursaspor-Kasımpaşa

Trabzonspor-Atiker Konyaspor

Fenerbahçe-Gaziantepspor

Adanaspor-Alanyaspor

Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor



6. Hafta:



Çaykur Rizespor-Beşiktaş

Atiker Konyaspor-Adanaspor

Galatasaray-Antalyaspor

Gaziantepspor-Bursaspor

Akhisar Belediyespor-Gençlerbirliği

Alanyaspor-Medipol Başakşehir

Kardemir Karabükspor-Trabzonspor

Kasımpaşa-Kayserispor

Osmanlıspor-Fenerbahçe



7. Hafta:



Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor

Kasımpaşa-Gaziantepspor

Antalyaspor-Çaykur Rizespor

Kayserispor-Beşiktaş:

Fenerbahçe-Alanyaspor

Bursaspor-Osmanlıspor

Trabzonspor-Akhisar Belediyespor

Gençlerbirliği-Galatasaray

Adanaspor-Kardemir Karabükspor



8. Hafta:



Galatasaray-Trabzonspor

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği

Atiker Konyaspor-Fenerbahçe

Beşiktaş-Antalyaspor

Gaziantepspor-Kayserispor

Akhisar Belediyespor-Adanaspor

Alanyaspor-Bursaspor

Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir

Osmanlıspor-Kasımpaşa



9. Hafta:



Kasımpaşa-Alanyaspor

Kayserispor-Antalyaspor

Gaziantepspor-Osmanlıspor

Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor

Bursaspor-Atiker Konyaspor

Trabzonspor-Çaykur Rizespor

Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor

Gençlerbirliği-Beşiktaş

Adanaspor-Galatasaray



10. Hafta:



Galatasaray-Medipol Başakşehir

Çakur Rizespor-Adanaspor

Atiker Konyaspor-Kasımpaşa

Beşiktaş-Trabzonspor

Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe

Kardemir Karabükspor-Bursaspor

Alanyaspor-Gaziantepspor

Antalyaspor-Gençlerbirliği

Osmanlıspor-Kayserispor



11. Hafta:



Osmanlıspor-Alanyaspor

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor

Kayserispor-Gençlerbirliği

Gaziantepspor-Atiker Konyaspor

Trabzonspor-Antalyaspor

Fenerbahçe-Galatasaray

Bursaspor-Akhisar Belediyespor

Adanaspor-Beşiktaş



12. Hafta:



Galatasaray-Bursaspor

Gençlerbirliği-Trabzonspor

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

Atiker Konyaspor-Osmanlıspor

Beşiktaş-Medipol Başakşehir

Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa

Alanyaspor-Kayserispor

Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor

Antalyaspor-Adanaspor



13. Hafta:



Alanyaspor-Atiker Konyaspor

Kasımpaşa-Galatasaray

Kayserispor-Trabzonspor

Gaziantepspor-Akhisar Belediyespor

Bursaspor-Çaykur Rizespor

Fenerbahçe-Beşiktaş

Medipol Başakşehir-Antalyaspor

Adanaspor-Gençlerbirliği

Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor



14. Hafta:



Galatasaray-Gaziantepspor

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir

Atikar Konyaspor-Kayserispor

Trabzonspor-Adanaspor

Akhisar Belediyespor-Osmanlıspor

Beşiktaş-Bursaspor

Kardemir Karabükspor-Alanyaspor

Antalyaspor-Fenerbahçe



15. Hafta:



Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor

Alanyaspor-Akhisar Belediyespor

Kasımpaşa-Beşiktaş

Gaziantepspor-Çaykur Rizepor

Fenerbahçe-Gençlerbirliği

Bursaspor-Antalyaspor

Medipol Başakşehir-Trabzonspor

Adanaspor-Kayserispor

Osmanlıspor-Galatasaray



16. Hafta:



Adanaspor-Medipol Başakşehir

Çaykur Rizespor-Osmanlıspor

Gençlerbirliği-Bursaspor

Galatasaray-Alanyaspor

Trabzonspor-Fenerbahçe

Beşiktaş-Gaziantepspor

Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor

Kayserispor-Kardemir Karabükspor

Antalyaspor-Kasımpaşa



17. Hafta:



Alanyaspor-Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Gençlerbirliği

Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor

Gaziantepspor-Antalyaspor

Fenerbahçe-Adanaspor

Bursaspor-Trabzonspor

Atiker Konyaspor-Galatasaray

Medipol Başakşehir-Kayserispor

Osmanlıspor-Beşiktaş



SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Geçtiğimiz aylarda açıklanan sezon planlamasına göre Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 Sezonu 19-20-21-22 Ağustos tarihlerinde başlayacak.



Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 16 hafta, ikinci yarısı ise 18 hafta oynanacak.



İlk yarı, 24 Aralık 2016 tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 7-8-9 Ocak 2017 tarihlerinde başlayacak.



Spor Toto Süper Lig'de sezon 21 Mayıs 2017 tarihinde oynanacak 34. Hafta müsabakalarıyla sona erecek.