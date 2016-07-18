Süper Lig'de 2016-2017 sezonu fikstürü belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de efsane kaleci merhum Turgay Şeren'in adı verilen 2016-2017 futbol sezonunun fikstür çekimi belli oldu.
Derbi tarihleri;
5.Hafta Beşiktaş-Galatasaray
8.Hafta Galatasaray-Trabzonspor
10.Hafta Beşiktaş-Trabzonspor
11.Hafta Fenerbahçe-Galatasaray
13.Hafta Fenerbahçe-Beşiktaş
16.Hafta Trabzonspor-Fenerbahçe
1. Hafta:
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
Trabzonspor-Kasımpaşa
Gençlerbirliği-Gaziantepspor
Adanaspor-Bursaspor
Antalyaspor-Osmanlıspor
Beşiktaş-Alanyaspor
Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor
Galatasaray-Kardemir Karabükspor
Kayserispor-Akhisar Belediyespor
2. Hafta:
Bursaspor-Medipol Başakşehir
Atiker Konyaspor-Beşiktaş
Gaziantepspor-Trabzonspor
Fenerbahçe-Kayserispor
Akhisar Belediyespor-Galatasaray
Kardemir Karabükspor-Çaykur Rizespor
Kasımpaşa-Adanaspor
Alanyaspor-Antalyaspor
Osmanlıspor-Gençlerbirliği
3. Hafta:
Antalyaspor-Atiker Konyaspor
Kayserispor-Galatasaray
Beşiktaş-Kardemir Karabükspor
Fenerbahçe-Bursaspor
Trabzonspor-Osmanlıspor
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
Çaykur Rizespor-Akhisar Belediyespor
Gençlerbirliği-Alanyaspor
Adanaspor-Gaziantepspor
4. Hafta:
Galatasaray-Çaykur Rizespor
Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği
Bursaspor-Kayserispor
Gaziantepspor-Medipol Başakşehir
Akhisar Belediyespor-Beşiktaş
Alanyaspor-Trabzonspor
Kasımpaşa-Fenerbahçe
Kardemir Karabükspor-Antalyaspor
Osmanlıspor-Adanaspor
5. Hafta:
Medipol Başakşehir-Osmanlıspor
Antalyaspor-Akhisar Belediyespor
Kayserispor-Çaykur Rizespor
Beşiktaş-Galatasaray
Bursaspor-Kasımpaşa
Trabzonspor-Atiker Konyaspor
Fenerbahçe-Gaziantepspor
Adanaspor-Alanyaspor
Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor
6. Hafta:
Çaykur Rizespor-Beşiktaş
Atiker Konyaspor-Adanaspor
Galatasaray-Antalyaspor
Gaziantepspor-Bursaspor
Akhisar Belediyespor-Gençlerbirliği
Alanyaspor-Medipol Başakşehir
Kardemir Karabükspor-Trabzonspor
Kasımpaşa-Kayserispor
Osmanlıspor-Fenerbahçe
7. Hafta:
Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor
Kasımpaşa-Gaziantepspor
Antalyaspor-Çaykur Rizespor
Kayserispor-Beşiktaş:
Fenerbahçe-Alanyaspor
Bursaspor-Osmanlıspor
Trabzonspor-Akhisar Belediyespor
Gençlerbirliği-Galatasaray
Adanaspor-Kardemir Karabükspor
8. Hafta:
Galatasaray-Trabzonspor
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği
Atiker Konyaspor-Fenerbahçe
Beşiktaş-Antalyaspor
Gaziantepspor-Kayserispor
Akhisar Belediyespor-Adanaspor
Alanyaspor-Bursaspor
Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir
Osmanlıspor-Kasımpaşa
9. Hafta:
Kasımpaşa-Alanyaspor
Kayserispor-Antalyaspor
Gaziantepspor-Osmanlıspor
Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor
Bursaspor-Atiker Konyaspor
Trabzonspor-Çaykur Rizespor
Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor
Gençlerbirliği-Beşiktaş
Adanaspor-Galatasaray
10. Hafta:
Galatasaray-Medipol Başakşehir
Çakur Rizespor-Adanaspor
Atiker Konyaspor-Kasımpaşa
Beşiktaş-Trabzonspor
Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe
Kardemir Karabükspor-Bursaspor
Alanyaspor-Gaziantepspor
Antalyaspor-Gençlerbirliği
Osmanlıspor-Kayserispor
11. Hafta:
Osmanlıspor-Alanyaspor
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor
Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor
Kayserispor-Gençlerbirliği
Gaziantepspor-Atiker Konyaspor
Trabzonspor-Antalyaspor
Fenerbahçe-Galatasaray
Bursaspor-Akhisar Belediyespor
Adanaspor-Beşiktaş
12. Hafta:
Galatasaray-Bursaspor
Gençlerbirliği-Trabzonspor
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
Atiker Konyaspor-Osmanlıspor
Beşiktaş-Medipol Başakşehir
Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa
Alanyaspor-Kayserispor
Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor
Antalyaspor-Adanaspor
13. Hafta:
Alanyaspor-Atiker Konyaspor
Kasımpaşa-Galatasaray
Kayserispor-Trabzonspor
Gaziantepspor-Akhisar Belediyespor
Bursaspor-Çaykur Rizespor
Fenerbahçe-Beşiktaş
Medipol Başakşehir-Antalyaspor
Adanaspor-Gençlerbirliği
Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor
14. Hafta:
Galatasaray-Gaziantepspor
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir
Atikar Konyaspor-Kayserispor
Trabzonspor-Adanaspor
Akhisar Belediyespor-Osmanlıspor
Beşiktaş-Bursaspor
Kardemir Karabükspor-Alanyaspor
Antalyaspor-Fenerbahçe
15. Hafta:
Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor
Alanyaspor-Akhisar Belediyespor
Kasımpaşa-Beşiktaş
Gaziantepspor-Çaykur Rizepor
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
Bursaspor-Antalyaspor
Medipol Başakşehir-Trabzonspor
Adanaspor-Kayserispor
Osmanlıspor-Galatasaray
16. Hafta:
Adanaspor-Medipol Başakşehir
Çaykur Rizespor-Osmanlıspor
Gençlerbirliği-Bursaspor
Galatasaray-Alanyaspor
Trabzonspor-Fenerbahçe
Beşiktaş-Gaziantepspor
Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor
Kayserispor-Kardemir Karabükspor
Antalyaspor-Kasımpaşa
17. Hafta:
Alanyaspor-Çaykur Rizespor
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor
Gaziantepspor-Antalyaspor
Fenerbahçe-Adanaspor
Bursaspor-Trabzonspor
Atiker Konyaspor-Galatasaray
Medipol Başakşehir-Kayserispor
Osmanlıspor-Beşiktaş
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Geçtiğimiz aylarda açıklanan sezon planlamasına göre Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 Sezonu 19-20-21-22 Ağustos tarihlerinde başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 16 hafta, ikinci yarısı ise 18 hafta oynanacak.
İlk yarı, 24 Aralık 2016 tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 7-8-9 Ocak 2017 tarihlerinde başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de sezon 21 Mayıs 2017 tarihinde oynanacak 34. Hafta müsabakalarıyla sona erecek.
Spor Toto Süper Lig'de efsane kaleci merhum Turgay Şeren'in adı verilen 2016-2017 futbol sezonunun fikstür çekimi belli oldu.