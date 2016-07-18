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Süper Lig'de 2016-2017 sezonu fikstürü belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de efsane kaleci merhum Turgay Şeren'in adı verilen 2016-2017 futbol sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Süper Lig'de 2016-2017 sezonu fikstürü belli oldu

 Spor Toto Süper Lig'de efsane kaleci merhum Turgay Şeren'in adı verilen 2016-2017 futbol sezonunun fikstür çekimi belli oldu.

Derbi tarihleri;

5.Hafta Beşiktaş-Galatasaray

8.Hafta Galatasaray-Trabzonspor

10.Hafta Beşiktaş-Trabzonspor

11.Hafta Fenerbahçe-Galatasaray

13.Hafta Fenerbahçe-Beşiktaş

16.Hafta Trabzonspor-Fenerbahçe

1. Hafta:

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
Trabzonspor-Kasımpaşa
Gençlerbirliği-Gaziantepspor
Adanaspor-Bursaspor
Antalyaspor-Osmanlıspor
Beşiktaş-Alanyaspor
Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor
Galatasaray-Kardemir Karabükspor
Kayserispor-Akhisar Belediyespor

2. Hafta:

Bursaspor-Medipol Başakşehir
Atiker Konyaspor-Beşiktaş
Gaziantepspor-Trabzonspor
Fenerbahçe-Kayserispor
Akhisar Belediyespor-Galatasaray
Kardemir Karabükspor-Çaykur Rizespor
Kasımpaşa-Adanaspor
Alanyaspor-Antalyaspor
Osmanlıspor-Gençlerbirliği

3. Hafta:

Antalyaspor-Atiker Konyaspor
Kayserispor-Galatasaray
Beşiktaş-Kardemir Karabükspor
Fenerbahçe-Bursaspor
Trabzonspor-Osmanlıspor
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
Çaykur Rizespor-Akhisar Belediyespor
Gençlerbirliği-Alanyaspor
Adanaspor-Gaziantepspor

4. Hafta:

Galatasaray-Çaykur Rizespor
Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği
Bursaspor-Kayserispor
Gaziantepspor-Medipol Başakşehir
Akhisar Belediyespor-Beşiktaş
Alanyaspor-Trabzonspor
Kasımpaşa-Fenerbahçe
Kardemir Karabükspor-Antalyaspor
Osmanlıspor-Adanaspor

5. Hafta:

Medipol Başakşehir-Osmanlıspor
Antalyaspor-Akhisar Belediyespor
Kayserispor-Çaykur Rizespor
Beşiktaş-Galatasaray
Bursaspor-Kasımpaşa
Trabzonspor-Atiker Konyaspor
Fenerbahçe-Gaziantepspor
Adanaspor-Alanyaspor
Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor

6. Hafta:

Çaykur Rizespor-Beşiktaş
Atiker Konyaspor-Adanaspor
Galatasaray-Antalyaspor
Gaziantepspor-Bursaspor
Akhisar Belediyespor-Gençlerbirliği
Alanyaspor-Medipol Başakşehir
Kardemir Karabükspor-Trabzonspor
Kasımpaşa-Kayserispor
Osmanlıspor-Fenerbahçe

7. Hafta:

Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor
Kasımpaşa-Gaziantepspor
Antalyaspor-Çaykur Rizespor
Kayserispor-Beşiktaş:
Fenerbahçe-Alanyaspor
Bursaspor-Osmanlıspor
Trabzonspor-Akhisar Belediyespor
Gençlerbirliği-Galatasaray
Adanaspor-Kardemir Karabükspor

8. Hafta:

Galatasaray-Trabzonspor
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği
Atiker Konyaspor-Fenerbahçe
Beşiktaş-Antalyaspor
Gaziantepspor-Kayserispor
Akhisar Belediyespor-Adanaspor
Alanyaspor-Bursaspor
Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir
Osmanlıspor-Kasımpaşa

9. Hafta:

Kasımpaşa-Alanyaspor
Kayserispor-Antalyaspor
Gaziantepspor-Osmanlıspor
Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor
Bursaspor-Atiker Konyaspor
Trabzonspor-Çaykur Rizespor
Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor
Gençlerbirliği-Beşiktaş
Adanaspor-Galatasaray

10. Hafta:

Galatasaray-Medipol Başakşehir
Çakur Rizespor-Adanaspor
Atiker Konyaspor-Kasımpaşa
Beşiktaş-Trabzonspor
Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe
Kardemir Karabükspor-Bursaspor
Alanyaspor-Gaziantepspor
Antalyaspor-Gençlerbirliği
Osmanlıspor-Kayserispor

11. Hafta:

Osmanlıspor-Alanyaspor
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor
Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor
Kayserispor-Gençlerbirliği
Gaziantepspor-Atiker Konyaspor
Trabzonspor-Antalyaspor
Fenerbahçe-Galatasaray
Bursaspor-Akhisar Belediyespor
Adanaspor-Beşiktaş

12. Hafta:

Galatasaray-Bursaspor
Gençlerbirliği-Trabzonspor
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
Atiker Konyaspor-Osmanlıspor
Beşiktaş-Medipol Başakşehir
Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa
Alanyaspor-Kayserispor
Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor
Antalyaspor-Adanaspor

13. Hafta:

Alanyaspor-Atiker Konyaspor
Kasımpaşa-Galatasaray
Kayserispor-Trabzonspor
Gaziantepspor-Akhisar Belediyespor
Bursaspor-Çaykur Rizespor
Fenerbahçe-Beşiktaş
Medipol Başakşehir-Antalyaspor
Adanaspor-Gençlerbirliği
Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor

14. Hafta:

Galatasaray-Gaziantepspor
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir
Atikar Konyaspor-Kayserispor
Trabzonspor-Adanaspor
Akhisar Belediyespor-Osmanlıspor
Beşiktaş-Bursaspor
Kardemir Karabükspor-Alanyaspor
Antalyaspor-Fenerbahçe

15. Hafta:

Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor
Alanyaspor-Akhisar Belediyespor
Kasımpaşa-Beşiktaş
Gaziantepspor-Çaykur Rizepor
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
Bursaspor-Antalyaspor
Medipol Başakşehir-Trabzonspor
Adanaspor-Kayserispor
Osmanlıspor-Galatasaray

16. Hafta:

Adanaspor-Medipol Başakşehir
Çaykur Rizespor-Osmanlıspor
Gençlerbirliği-Bursaspor
Galatasaray-Alanyaspor
Trabzonspor-Fenerbahçe
Beşiktaş-Gaziantepspor
Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor
Kayserispor-Kardemir Karabükspor
Antalyaspor-Kasımpaşa

17. Hafta:

Alanyaspor-Çaykur Rizespor
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor
Gaziantepspor-Antalyaspor
Fenerbahçe-Adanaspor
Bursaspor-Trabzonspor
Atiker Konyaspor-Galatasaray
Medipol Başakşehir-Kayserispor
Osmanlıspor-Beşiktaş

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz aylarda açıklanan sezon planlamasına göre Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 Sezonu 19-20-21-22 Ağustos tarihlerinde başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 16 hafta, ikinci yarısı ise 18 hafta oynanacak.

İlk yarı, 24 Aralık 2016 tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 7-8-9 Ocak 2017 tarihlerinde başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de sezon 21 Mayıs 2017 tarihinde oynanacak 34. Hafta müsabakalarıyla sona erecek.

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Spor Toto Süper Lig2016-2017 Sezonu Fikstürü
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