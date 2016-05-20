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Süper Lig 2015-2016 Özeti

Beşiktaş’ın şampiyonluğunu ilan etti 2015-2015 Süper Lig sezonu özeti haberimizde. Kimler Avrupa yolunda kimler Küme Düştü?

Süper Lig 2015-2016 Özeti
Ligin 34 haftalık maratonda 79 puana ulaşan Beşiktaş, sezonu takipçisi  Fenerbahçe’nin 5 puan önünde şampiyon tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş  yönetiminde şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan gruplarda mücadele edecek.

Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil hakkı elde eden Fenerbahçe  ise 2 eleme turunu geçtiği takdirde gruplarda yer alacak.

Ligi 3. sırada bitiren Torku Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarında  direkt mücadele etme hakkı kazandı. Avrupa Ligi vizesi alan diğer takımların  gruplara kalabilmesi için, lig 4’üncüsü Medipol Başakşehir’in 2, lig 5’incisi  Osmanlıspor’un da ise 3 rakibini saf dışı bırakması gerekiyor.

2015-2016 sezonunda ilk 2 sırayı alan ekipler UEFA Şampiyonlar  Ligi’ne, üçüncü ve dördüncü bitirenler ise UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkını  kazandı. UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek üçüncü takım, Ziraat  Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşacak ekip olacakken, kupa finalinde yer  alacak Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanması ve  Galatasaray’ın UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uymadığı gerekçesiyle 1 yıl  Avrupa kupalarından men cezası bulunduğu için ligi 5. sırada bitiren Osmanlıspor,  UEFA Avrupa Ligi’nde temsil hakkını elde etti.

Lige veda edenler

Süper Lig’e tutunma mücadelesini ilk kaybeden ekibin Mersin İdmanyurdu  olduğu sezonda veda eden diğer 2 takım da son hafta belli oldu.

Medicana Sivasspor ve Eskişehirspor da gelecek sezon 1. Lig’de yer  alacak.

En golcü isim Gomez

Beşiktaş’ın şampiyonluğuna büyük katkı veren Alman golcü Mario Gomez,  gol krallığını da kazandı.

Sezonu 26 golle kapatan golcü oyuncu, 20 gollü Antalyasporlu Samuel  Eto’o ve 19 gole ulaşan Akhisar Belediyesporlu Hugo Rodallega’nın önünde gol  kralı tacını taktı.

İç saha ve deplasman performansları

İç sahadaki 17 maçta yenilmeyen Fenerbahçe, topladığı 45 puanla (14  galibiyet, 3 beraberlik) en başarılı ekip olurken, sarı-lacivertli ekibi 43  puanla Beşiktaş ve 40 puana sahip Torku Konyaspor takip etti.

Evinde 15 puan toplayan Mersin İdmanyurdu (4 galibiyet, 3 beraberlik,  10 yenilgi) ise en başarısız ekip olarak dikkati çekti.

Deplasman maçlarında 36 puana (11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi)  ulaşan Beşiktaş’ın ardından 29 puan toplayan Fenerbahçe ve 27 puanlı Osmanlıspor,  dış sahada en fazla puan toplayan ekipler oldu.

Dış sahada da Mersin İdmanyurdu, 6 puanla (1 galibiyet, 3 beraberlik,  13 yenilgi), en kötü performansı sergileyen takım olarak kayıtlara geçti.

Seriler

Bu sezon Osmanlıspor 14, Fenerbahçe ile Torku Konyaspor 13, Beşiktaş  ise 10 maç üst üste sahadan yenilgiyle ayrılmadı.

Lige veda eden ekiplerden Eskişehirspor 9, Mersin İdmanyurdu ise 8 maç  art arda mağlup oldu.

Eskişehirspor, Gaziantepspor, Kayserispor, Medicana Sivasspor ve  Mersin İdmanyurdu üst üste onar maçı galibiyet alamadan tamamladı.

Fenerbahçe’nin 17 müsabakada kalesini gole kapattığı sezonda Beşiktaş  ile Torku Konyaspor ise 13 maçta gol yemedi. Kayserispor 18, Gaziantepspor 14,  Mersin İdmanyurdu ise 13 karşılaşmada gol sevinci yaşamadı.

Şampiyon Beşiktaş 2 maçta gol bulamazken, Fenerbahçe ise 3 müsabakada  rakip fileleri havalandıramadı.

En farklı galibiyetler

Antalyaspor’un Trabzonspor’u, Kasımpaşa’nın da Mersin İdmanyurdu’nu  7-0 mağlup ettiği müsabakalar sezonun en farklı neticeleri oldu.

Bu iki karşılaşmayla, Mersin İdmanyurdu’nun 5-2’lik Beşiktaş ve  Bursaspor mağlubiyetleri, Çaykur Rizespor ve Eskişehirspor’un Galatasaray’ı 4-3  yendikleri müsabakalar da en fazla gol atılan maçlar olarak dikkati çekti.

En erken gol

Ligin 16. haftasındaki Mersin İdmanyurdu-Kasımpaşa maçında ev sahibi  ekipten Servet Çetin, 31. haftada Kasımpaşa-Osmanlıspor müsabakasında ise  Kasımpaşa’dan Castro henüz ilk dakikada gol sevinci yaşadı.

Bu oyunculardan Castro’nun 20. saniyedeki golü, sezonun erken golü  olarak kayıtlarda yerini aldı.

Hat-trick yapanlar

Sezon boyunca 9 oyuncu aynı maçta 3 gol atarak, hat-trick yaptı.

Beşiktaş’tan Cenk Tosun, Çaykur Rizespor’dan Deniz Kadah,  Eskişehirsporlu Gekas, Akhisar Belediyespor’dan Rodallega, Osmanlısporlu Ndiaye,  Bursaspor’dan Necid, Kasımpaşa’dan Scarione, Galatasaray’dan Sinan Gümüş ve  Antalyasporlu Ömer Şişmanoğlu, bir maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

En hırçın takım Trabzonspor

Sezon boyunca hakemler bin 412 sarı ve 91 kırmızı kart kullandı. Toplam 97 sarı ve 12 kırmızı kartla cezalandırılan Trabzonspor, 34  haftalık maratonda en hırçın ekip olurken, 74 sarı kart gören Gençlerbirliği’nde  futbolcular takımlarını eksik bırakmadı.

Ligde ikişer kırmızı kart gören 10 futbolcu şunlar:

Quaresma (Beşiktaş), Pesqueira (Bursaspor), Oliveira, Elyasa Süme  (Gaziantepspor), Mustafa Akbaş, Mabiala (Kayserispor), John Boye (Medicana  Sivasspor), Gökçek Vederson (Mersin İdmanyurdu), Cavanda ve Aykut Demir  (Trabzonspor).

Toplam 13 sarı kart gören Çaykur Rizesporlu Koray Altınay ile onikişer  kez sarı kartla cezalandırılan Osmanlısporlu Musa Çağıran ve Medipol  Başakşehir’den Mahmut Tekdemir en fazla sarı kart gören isimler oldu.
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