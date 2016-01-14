Sudan Ucuz Golcü Mario Gomez

Siyah beyazlı kulübün sezon başında Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun sözleşme şartları açıklığa kavuştu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Haziran 2014-Haziran 2015 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında, Gomez'in sözleşmesi de gündeme geldi. Şirket ortaklarının Alman oyuncunun mukavelesi ile ilgili soruya Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Gökhan Sarı cevap verdi.





BONSERVİSİ 1000 EURO

Sarı, Gomez'in satın alma opsiyonu ile alındığını ve nisan ayı sonunda oyuncunun vereceği karara göre hareket edeceklerini açıkladı. Alman futbolcu nisan ayında Beşiktaş'ta kalma yönünde karar verirse bonservisi bin Euro gibi sembolik bir rakama alınabilecek. Alınan bonservis 2017-2018 sezonunun sonuna kadar, yani iki yıllık olacak.





EĞER BAŞKA TAKIMA GİDERSE...

Gomez kararını siyah beyazlılardan ayrılma yönünde kullanırsa sözleşmesine göre sadece Fiorentina'ya dönebilecek. Eğer Gomez İtalyan ekibine döner ve yeni sezon için başka bir kulübe bonservisi ile transfer olursa Beşiktaş bu satışın yüzde ellisine sahip olacak. Bu rakamın yanı sıra Fiorentina siyah beyazlılara 1 milyon euro tazminat ödeyecek.

Kaynak: Sporcope.com