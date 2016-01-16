Stormy Keffeler Futbolcu Sevgilisi Marco Pappa'yı Bıçakladı

ABD'de Colorado Rapids takımının formasını giyen Guatemalalı futbolcu Marco Pappa, geçtiğimiz aralık ayında karnından bıçaklandı ve ameliyat olmak zorunda kaldı. Bıçağı tutan kişinin 2015 yılında Washington Eyaleti güzeli seçilen Stormy Keffeler olması, ABD'de büyük yankı uyandırdı.
ABD'de Colorado Rapids takımının formasını giyen Guatemalalı futbolcu Marco Pappa, geçtiğimiz aralık ayında karnından bıçaklandı ve ameliyat olmak zorunda kaldı. Bıçağı tutan kişinin 2015 yılında Washington Eyaleti güzeli seçilen Stormy Keffeler olması, ABD'de büyük yankı uyandırdı.