Stormy Keffeler Futbolcu Sevgilisi Marco Pappa'yı Bıçakladı

ABD'de Colorado Rapids takımının formasını giyen Guatemalalı futbolcu Marco Pappa, geçtiğimiz aralık ayında karnından bıçaklandı ve ameliyat olmak zorunda kaldı. Bıçağı tutan kişinin 2015 yılında Washington Eyaleti güzeli seçilen Stormy Keffeler olması, ABD'de büyük yankı uyandırdı.



TACI ELİNDEN ALINACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre; Polis tarafından tutuklanan Keffeler'in çelişkili ifadeler verdiği ve cinayet teşebbüsünden yargılanabileceği belirtildi. Bu olay nedeniyle Keffeler'in tacının elinden alınması bekleniyor. Marco Pappa'yı bıçakladığı iddiasıyla tutuklanan Stormy Keffeler, ABD'de İç Çamaşırı Ligi'nde futbol oynuyor.





MARCO PAPPA, 10 YILDIR PROFESYONEL FUTBOL OYNUYOR