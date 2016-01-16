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Stormy Keffeler Futbolcu Sevgilisi Marco Pappa'yı Bıçakladı

2015 Yılında Eyalet Güzeli yarışmasında kraliçe seçilen güzel Stormy Keffeler ABD'de Colorado Rapids forması giyen sevgilisi Marco Pappa'yı bıçaklamasının ardından tutuklandı

Stormy Keffeler Futbolcu Sevgilisi Marco Pappa'yı Bıçakladı

 ABD'de Colorado Rapids takımının formasını giyen Guatemalalı futbolcu Marco Pappa, geçtiğimiz aralık ayında karnından bıçaklandı ve ameliyat olmak zorunda kaldı. Bıçağı tutan kişinin 2015 yılında Washington Eyaleti güzeli seçilen Stormy Keffeler olması, ABD'de büyük yankı uyandırdı.

TACI ELİNDEN ALINACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre; Polis tarafından tutuklanan Keffeler'in çelişkili ifadeler verdiği ve cinayet teşebbüsünden yargılanabileceği belirtildi. Bu olay nedeniyle Keffeler'in tacının elinden alınması bekleniyor. Marco Pappa'yı bıçakladığı iddiasıyla tutuklanan Stormy Keffeler, ABD'de İç Çamaşırı Ligi'nde futbol oynuyor.

MARCO PAPPA, 10 YILDIR PROFESYONEL FUTBOL OYNUYOR

Guatemelalı futbolcu Marco Pappa, 2006 yılında başlayan profesyonel kariyerinde ülkesinin Municipal takımında forma giydikten sonra 2008'de ABD'ye giderek 4 yıl Chicago Fire forması giydi. 2012-2014 yılları arasında Hollanda'nın Heerenveen takımında oynayan 28 yaşındaki futbolcu, 2014'te tekrar ABD'ye dönüp 2 yıl Seattle Sounders'ta forma giydi. Pappa, bu sezon Colorado Rapids'e transfer oldu.
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Stormy KeffelerMarco Pappa
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