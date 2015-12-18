Stoper Arayan Beşiktaş'a Brezilya'dan Sevindirecek Haber Geldi!

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Fluminense'nin stoperi Wellington Rodrigues için açıklama yapan menajeri Jorge Moraes Beşiktaş'ın resmi teklifini beklediklerini söyledi.



Daha önce sözlü olarak Beşiktaş ile temasa geçtiklerini doğrulayan Welington'un menajeri Moraes Brezilya basınına, "Oyuncumun kulübüyle 3 yıllık kontratı var. Beşiktaş'tan resmi teklif bekliyoruz diyebilirim. Bu konuda son kararı verecek olan Fluminense'dir. Beşiktaş'ın haricinde 3 kulüp daha var ama biz önce Beşiktaş'ın işi resmiyete dökmesini bekliyoruz" diye açıklama yaptı.



29 yaşında ve 1.89 cm boyunda olan Gum lakaplı Welington 6 yıldır Fluminense'de oynuyor ve 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Beşiktaş'ın listesinde Welington'un yanısıra bir numaralı aday olarak Dnipro'nun stoperi Dougla Silva bulunurken diğer bir aday ise Spartak Moskova'da oynayan Serdar Taşçı.



Bu futbolculardan Douglas Silva ve Serdar Taşçı için kulüplerinin istediği bonservis bedelleri 5 milyon Euro iken resmi girişim yapılmayan Wellington'un ise 3 ile 4 milyon Euro arası bir bonservis piyasası bulunuyor.



DHA