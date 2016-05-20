Stoch, Sercan ve Hosogai Bursaspor’dan Ayrılıyor!

Başkan Ali Ay'ın 'bütçemizi zora sokmak istemiyoruz' açıklamasının ardından, yeşil beyazlı transfer komitesi takıma katkı koyabilecek, maliyeti düşük oyuncuları kadrosuna katabilmek için yoğun bir arayışa girdi. Hamza Hamzaoğlu 'nun Akhisar Belediyespor'dan tanıdığı orta alan ve ön libero 31 yaşındaki Merter Yüce ile her konuda anlaşma sağlandı. Hamzaoğlu'nun düşündüğü isimler arasında yer alan yine Akhisar Belediyespor'un stoperi İsmail Konuk'la görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

KİRALIKLAR VEDALAŞTI

Bursaspor Kulübü'nd maliyeti yüksek olan ve kiralık forma giyen Fenerbahçe'den alınan Miroslav Stoch , Galatasaray'da sözleşmesi devam eden Sercan Yıldırım ve Herta Berlin'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Japon oyuncu Hajime Hosogai takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

HOSOGAİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Bursasporlu yöneticiler, bu sezon performansından memnun kaldıkları Hosogai'nin maliyetinin uygun olması halinde yeşil beyazlılar Japon oyuncusu kadroya dahil etmek istediklerini belirttiler.

BEKİR YILMAZ AYRILMAK İSTİYOR

2013-2014 Futbol Sezonu'nda Manisaspor'dan Bursaspor'a transfer olan Bekir Yılmaz, yeşil beyazlı yöneticilerle bir araya gelerek ayrılmak istediğini söyledi. Bekir'in nişanlısının ve annesinin izlediği maçta taraftarların kendisine tepki göstermesi nedeniyle bu kararı aldığı öğrenildi