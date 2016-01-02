Steven Gerrard Teknik Direktörlük İçin Isınıyor

ABD Ulusal Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles Galaxy'de forma giyen Steven Gerrard, yeşil sahalardan sezon sonunda emekliye ayrılarak Liverpool'da teknik kadroda çalışabileceğini söyledi.



İngiliz basınına konuşan 35 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili bazı planlar yaptığını belirterek, "Yüzde yüz emin değilim ama futbolcu unvanıyla muhtemelen bu son yılım olacak" dedi.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Kloop ile sık sık görüştüklerini vurgulayan İngiliz futbolcu, "Kulüp, geri dönmem konusunda istekli. Liverpool taraftarıyım ve İngiltere Futbol Federasyonu ile her zaman iyi ilişkilerim var. Evime dönersem uzman ekiplerle çalışacağım. Kulübün etrafında zaman geçirip deneyim kazanacağım ve teknik ekibi takip ederek bu işi öğreneceğim" ifadelerini kullandı.

Gerrard, ABD'de sezonun sona ermesinin ardından asıl hedefinin teknik direktörlük olacağını da belirtti.

İlk kez 1998 yılında giydiği Liverpool formasıyla 710 maça çıkan ve 10 kupa kaldıran takımın sembol isimlerinden Gerrard, İngiltere Milli Takımı'nda ise 114 kez oynamıştı.