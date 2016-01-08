Steve Mandanda açıklamaları ile Beşiktaşlıları üzdü

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Marsilya'nın kalecisi Steve Mandanda, birçok kulüpten transfer teklifi almasına rağmen sezon sonuna kadar kulübünde kalacağını açıkladı.
"MARSİLYA'DA KALIYORUM"
Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Mandanda, "Hakkımda basında çıkan transfer söylentilerini sonlandırmak istiyorum. Menajerim ara transfer döneminde birçok kulüpten teklif aldı. Yaptığımız incelemenin ardından, benim için en iyi seçeneğin sezon sonuna kadar Olympique Marsilya'da kalmak olduğuna karar verdik" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDEYDİ
Fransız eldiven, bu yönde karar almasının temel nedenlerinin, kulübe karşı bağlılığı ve takım kaptanı olarak aldığı sorumluluk olduğunu vurguladı. Ara transfer döneminde yeni bir kaleciyi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın, transfer listesinin ilk sıralarında Mandanda'nın yer aldığı öne sürülüyordu.