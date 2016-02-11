Stefano Pioli Galatasaray hakkında konuştu

UEFA Avrupa Ligi 2. Turu'nda Galatasaray'ın rakibi Lazio'da, Teknik Direktör Stefano Pioli, "Her ne kadar güçlü ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir Galatasaray karşımıza çıkacak olsa da Avrupa Ligi'nde bu turu, bu rakibi geçmek istiyoruz. Yıllardır onlar Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi şampiyonalara aralıksız katılıyorlar. Önemli ve tecrübeli bir kulüp. Bu nedenle de işimiz kolay olmayacak" dedi.





"GALATASARAY İLE YAPACAĞIMIZ MAÇ ÇOK ÖNEMLİ"

Lazio'nun ligde hassas ve kritik bir dönemden geçtiğinin ve önümüzdeki hafta Galatasaray ile Avrupa Ligi'nde önemli bir maça çıkacaklarının hatırlatılması üzerine Pioli, "Galatasaray maçı öncesinde ligde oynayacağımız Hellas Verona maçı bizim için öncelikli. Çünkü 3 maçtır kazanamıyoruz ve artık galip gelmek istiyoruz. Bu son 3 maçta iyi oynamamıza karşın galip gelecek skoru elde edemedik. Tabi ki Galatasaray ile Avrupa Ligi'nde yapacağımız maç çok önemli. Çünkü bu turu geçip, UEFA'da yolumuza devam etmek istiyoruz" yanıtını verdi.

"SEZONU EN İYİ ŞEKİLDE KAPATMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

"Taraftar desteğinden yoksun bir sezon geçiren Lazio için lig mi daha önemli yoksa Avrupa Ligi mi?" sorusuna ise İtalyan çalıştırıcı, "Bu aşamada, ligde ilk 5'e girmek çok zor bir ihtimal. Ligde elde ettiğimiz iyi pozisyona geri gelmek, kaybettiğimiz puanları telafi etmek, kazanabildiğimiz kadar maç kazanarak, puan toplayarak sezonu en iyi şekilde kapatmaya çalışacağız. Bizim için hem lig hem de Avrupa Ligi önemli. Her ne kadar güçlü ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir Galatasaray karşımıza çıkacak olsa da Avrupa Ligi'nde bu turu, bu rakibi geçmek istiyoruz. Yıllardır onlar Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi şampiyonalara aralıksız katılıyorlar. Önemli ve tecrübeli bir kulüp. Bu nedenle de işimiz kolay olmayacak" şeklinde cevap verdi.





"GALATASARAY'A DAİR PEK ÇOK ŞEYİ BİLİYORUZ"

Lazio'nun bugüne kadar Türk takımlarıyla birçok kez karşılaştığını hatırlatan Dündar Keşaplı'nın, "Ancak son iki sefer de mücadele ettiği Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında şansı pek yaver gitmedi? Şimdi de Galatasaray rakip? Siz de ilk kez gidiyorsunuz?" şeklinde yönelttiği soruya İtalyan Teknik Direktör Stefano Pioli, şu cevabı verdi:

"Bizim rakibimiz kim olursa olsun ilk yaptığımız iş rakibimizi her şekilde analiz etmektir. Bu durumda rakibimiz Galatasaray'a dair pek çok şeyi biliyoruz. Bu maçta nasıl bir atmosferde oynayacağımızın da farkındayız. Zorlu Galatasaray engelini aşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"BU SEZON BİR SIKINTI VAR"

Stefano Pioli, taraftarlarıyla takımın ilişkileri hakkında ise, "Bizim iyi oynanmamız gerekirken, taraftarımızın da arkamızda olması iyi sonuçlar almamızda etkili olacaktır. Bizim taraftarımız, iyi bir atmosfer oluşturmasını çok iyi bilmekte ancak bu sezon bir sıkıntı var. Tekrar ediyorum; bizim halen ulaşmamız gereken birçok hedefimiz var. Önümüzdeki maçlarda iyi oynayıp başarılı olmak için birçok olanağımız var. Bu nedenle de bundan sonra oynayacağımız maçlar, bizim için oldukça önemli" dedi.

"BU SENE İSTEDİĞİMİZ İSTİKRARI YAKALAYAMADIK"

Mustafa Denizli'nin geçen haftalarda, "Lazio, Napoli karşısında yenilse de dikkat etmemiz gereken iyi bir takım" şeklindeki açıklamalarıyla ilgili ise Pioli, "Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Mücadeleci bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ne yazık ki, bu sene istediğimiz istikrarı yakalayamadık. Karşımızdaki güçlü, kaliteli bir rakip. Uluslararası düzeyde önemli oyuncuları var, iyi organize olan bir takım ve evinde büyük ve ateşli bir taraftar desteği var. Mücadele edebilecek gücümüz olduğunu düşünüyorum. Bu maça en iyi şekilde hazırlanarak, başa baş mücadele edeceğimize inanıyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.