Stefano Pioli'den Galatasaray hakkında flaş açıklamalar

Lazio Teknik Direktörü Stefano Pioli, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray eeşleşmesine yönelik olarak, "Galatasaray güçlü ve Avrupa kupalarında oynamaya alışkın bir takım. Daha iyi bir kura olabilirdi ama daha kötüsü de olabilirdi" diyerek sarı kırmızılı ekibi değerlendirdi.

7 MAÇLIK HASRETE SON VERDİ

İtalya Serie A'da Lazio deplasmanda Inter'i 2-1 mağlup etti ve 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Lazio Teknik Direktörü Stefano Pioli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında İHA muhabirinin sorusu üzerine UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi.

"GALATASARAY GÜÇLÜ BİR TAKIM"

İtalyan basını tarafından kura çekiminin üzerinden günler geçmesine rağmen eşleşme hakkında görüşünün sorulmadığının altını çizen Pioli, "Daha iyi bir kura olabilirdi ama daha kötüsü de olabilirdi. Galatasaray güçlü ve Avrupa kupalarında oynamaya alışkın bir takım" yorumunda bulundu.

"EN İYİ ŞARTLARDA OLMAYI UMUYORUZ"

UEFA Avrupa Ligi'nde başarının hedefleri arasında olduğunu belirten Pioli, "Her şey şubat ayına iki takımın ne şartlarda geleceğine bağlı olacak. En iyi şartlarda olmayı umuyoruz" diye konuştu.

CIERI: "LAZIO PARLAK BİR SEZON GEÇİRMİYOR"

İtalya'nın önde gelen spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un Lazio muhabiri Stefano Cieri de Lazio-Galatasaray eşleşmesini İHA mikrofonlarına değerlendirdi. Lazio açısından zor bir kura olduğunu ifade eden Cieri, "Galatasaray son yıllarda hep Şampiyonlar Ligi'nde oynamış çok tecrübeli bir takım. Lazio ise UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe'ye elendiği yıldan sonra Avrupa kupalarında çok ilerleyemedi. Bunun yanı sıra Lazio, Inter'e karşı kazanmış olsa da bu sene geçen yılki gibi parlak bir sezon geçirmiyor" değerlendirmesini yaptı.

"GEÇEN SENEKİ TAKIM FENERBAHÇE'YE ELENEN TAKIMDAN DAHA İYİYDİ"

Lazio takımının geçen seneki kadrosunu koruduğunun altını çizen İtalyan gazeteci, "Geçen seneki takım Fenerbahçe'ye elenen takımdan kesinlikle daha iyiydi. Bu sene hemen hemen aynı kadro olsa da geçen seneki seviyesinden çok uzak. Tabii takım şubat ayına kadar tekrar o seviyeyi yakalama potansiyeline de sahip" ifadelerini kullandı.

"VRIJ EN BÜYÜK EKSİKLİK"

Lazio'nun en zayıf yanının defansı olduğunu belirten Cieri, "Sezonu kapatan Stefan de Vrij bence bu sene takımın en büyük eksiği. Geçen seneki kadrodan tek farkı bu diyebilirim. de Vrij'in eksikliğini kapatmak için ocak ayında bir defans oyuncusu transferi olması bekleniyor. Yeri dolarsa geçen seneki seviyelere dönmek mümkün olabilir. Lazio şu an Serie A'nın en kötü savunmalarından birine sahip" şeklinde konuştu.

HÜCUMCULARA ÖVGÜ

Mavi-beyazlı takımın en güçlü yanının ise ofans oyuncuları olduğunu ifade eden Stefano Cieri, "Candreva, Felipe Anderson başta olmak üzere çok sayıda kaliteli hücum oyuncularına sahipler. Bu oyuncular takım iyi gitmediği durumlarda oyunun kaderini değiştirebiliyorlar" dedi.