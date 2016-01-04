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Star TV Canlı İzle - Star TV Yayın Akışı - Star TV Canlı Yayın İzle TR Futbol Haber Analiz

Star TV ekranlarında yayınlanan Big Brother Türkiye, Evleneceksen Gel gibi programların yanı sıra dizi olarak bir çok yapım bulunmakta, yayın akışı ve canlı yayın bilgileri haberimizde

Star TV Canlı İzle - Star TV Yayın Akışı - Star TV Canlı Yayın İzle TR Futbol Haber Analiz

 1989 yılında Ahmet Özal ve Cem Uzan tarafından kurulan Star TV, Türkiye’nin ilk özel kanalı olma unvanını elinde tutmaktadır. Kanal günümüzde Doğuş yayın Grubuna bağlı olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Hemen hemen tüm kategorilerde başarılı programlara imza atan Star TV özellikle dizileri ve Şampiyonlar Ligi maçlarının gösterimi ile yüksek rating toplamaktadır.

Almanya’da kurulduğu yıllarda Türkiye’de tüm yayın hakları TRT’nin elinde bulunduğundan kanal, görüntüleri Almanya’nın  Ludwigshafen şehrinden Eutelsat F-5 uydusu aracılığıyla Türkiye’ye yansıtıyordu. bu nedenle kanal yayın yapmaya başladığı ilk yıllarda sadece uydu antenleri ile izlenebilmişti.



Star TV Bugünkü Yayın Akışı İçin Tıklayınız



 Star TV Canlı yayın İzlemek İçin Tıklayınız
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