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Standard Liege Victor Valdes'i kadrosuna kattı

Standard Liege Manchester United forması giyen Victor Valdes'i sezon sonuna kadar kiraladı, yıldız eldiven son dönemde fazla forma şansı bulamıyordu

Standard Liege Victor Valdes'i kadrosuna kattı

 Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki Valdes'in sezonun bitimine kadar kiralanması konusunda Manchester United ile anlaşma sağlandı.

2015'in ocak ayında altyapısından yetiştiği ve 2000 yılından bu yana formasını giydiği Barcelona'dan ayrılarak Manchester United ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol file bekçisi, İngiliz takımında forma şansı bulamıyordu.

Kaleci Valdes, Katalan ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Valdes, 21 kez formasını giydiği İspanya Milli Takımı'yla da 2010 FIFA Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandı.

Kaynak : AA

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