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Stajyer Ehliyeti Nedir? Stajyer Ehliyeti Kaç Yıl? Stajyer Ehliyeti Hakkında Detaylı Bilgi - Medya Gezgini

Artık ehliyette 2016 yılı itibari ile Stajyer ehliyeti dönemi başlıyor, Yeni ehliyet alan herkes Stajyer Ehliyet sahibi olacak ve normal ehliyetli bir sürücü yanlarında olmadan araba kullanamayacaklar, Stajyer Ehliyeti Nedir? Stajyer Ehliyeti Kaç Yıl? Stajyer Ehliyeti Hakkında Detaylı Bilgiyi haberimizde rahatça bulabilirsiniz

Stajyer Ehliyeti Nedir? Stajyer Ehliyeti Kaç Yıl? Stajyer Ehliyeti Hakkında Detaylı Bilgi - Medya Gezgini
 Artık ehliyette 2016 yılı itibari ile Stajyer ehliyeti dönemi başlıyor, Yeni ehliyet alan herkes Stajyer Ehliyet sahibi olacak ve normal ehliyetli bir sürücü yanlarında olmadan araba kullanamayacaklar, Stajyer Ehliyeti Nedir? Stajyer Ehliyeti Kaç Yıl? Stajyer Ehliyeti Hakkında Detaylı Bilgiyi haberimizde rahatça bulabilirsiniz

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları (MTSKS) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştiriliyor.2015 yılı içinde 6 adet sınav yapacak olan MEB, sınava ait sonuçları ise 10 gün sonra açıklıyor. Yazılı sınavda başarılı olanlar, direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor. Stajyer ehliyet uygulaması ise 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Stajyer Ehliyeti Olanların Uyması Gereken Kurallar Nelerdir?

1-1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

2-Sürücü belgesinin alınması tarihinden itibaren 2 yıl sürecektir.

3-Aday sürücü yanında refakatçi bulunmadan araç kullanabilecektir.

4-Aday sürücülerin sürücü belgesinin geri alınması ile ilgili olarak;

a-İki yıl boyunca trafik ışıklarını üç kez ihlal etmesi

b-İki yıl boyunca belirlenen hız limitlerini üç kez ihlal etmesi

c-İki yıl boyunca sağa-sola ve dönel kavşaklarda yayalara,bisiklet sürücülerine geçiş hakkını üç kez ihlal etmesi durumunda

d-İki yıl boyunca okul geçitlerini üç kez ihlal etmesi durumunda

e-İki yıl boyunca emniyet kemerinin üç kez takılmaması durumunda

f-İki yıl boyunca uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri bir kez almış olmaları

g-Bir yılda toplam 75 ceza puanına laşmış olması veya ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet verilmesi durumunda

h-İki yıl boyunca bir kez 0,20 promil üzeri alkollü araç kullanması durumunda

i-İki yıl boyunca 75 75 ceza puanına ulaşmış olması durumunda ehliyetleri iptal edilecektir.
Stajyer Ehliyet Nedir? Stajyer Ehliyeti Şartları Nedir? Stajyer Ehliyeti Olanların Uyması Gereken Kurallar Nelerdir?




2015 yılı içinde gerçekleştirilecek ehliyet sınav tarihleri:

-MTSKS-1 Ehliyet Sınavı: (10 Ocak 2015 Cumartesi günü)

-MTSKS-2 Ehliyet Sınavı: (21 Mart 2015 Cumartesi günü)

-MTSKS-3 Ehliyet Sınavı: (27 Haziran 2015 Cumartesi günü)

-MTSKS-4 Ehliyet Sınavı: (22 Ağustos 2015 Cumartesi günü)

-MTSKS-5 Ehliyet Sınavı: (10 Ekim 2015 Cumartesi günü)

-MTSKS-6 Ehliyet Sınavı: (12 Aralık 2015 Cumartesi günü)


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Stajyer Ehliyet
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