Stajyer Ehliyeti Nedir? Stajyer Ehliyeti Kaç Yıl? Stajyer Ehliyeti Hakkında Detaylı Bilgi - Medya Gezgini

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları (MTSKS) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştiriliyor.2015 yılı içinde 6 adet sınav yapacak olan MEB, sınava ait sonuçları ise 10 gün sonra açıklıyor. Yazılı sınavda başarılı olanlar, direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor. Stajyer ehliyet uygulaması ise 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak.



Stajyer Ehliyeti Olanların Uyması Gereken Kurallar Nelerdir?



1-1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacaktır.



2-Sürücü belgesinin alınması tarihinden itibaren 2 yıl sürecektir.



3-Aday sürücü yanında refakatçi bulunmadan araç kullanabilecektir.



4-Aday sürücülerin sürücü belgesinin geri alınması ile ilgili olarak;



a-İki yıl boyunca trafik ışıklarını üç kez ihlal etmesi



b-İki yıl boyunca belirlenen hız limitlerini üç kez ihlal etmesi



c-İki yıl boyunca sağa-sola ve dönel kavşaklarda yayalara,bisiklet sürücülerine geçiş hakkını üç kez ihlal etmesi durumunda



d-İki yıl boyunca okul geçitlerini üç kez ihlal etmesi durumunda



e-İki yıl boyunca emniyet kemerinin üç kez takılmaması durumunda



f-İki yıl boyunca uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri bir kez almış olmaları



g-Bir yılda toplam 75 ceza puanına laşmış olması veya ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet verilmesi durumunda



h-İki yıl boyunca bir kez 0,20 promil üzeri alkollü araç kullanması durumunda



i-İki yıl boyunca 75 75 ceza puanına ulaşmış olması durumunda ehliyetleri iptal edilecektir.









2015 yılı içinde gerçekleştirilecek ehliyet sınav tarihleri:





-MTSKS-1 Ehliyet Sınavı: (10 Ocak 2015 Cumartesi günü)



-MTSKS-2 Ehliyet Sınavı: (21 Mart 2015 Cumartesi günü)



-MTSKS-3 Ehliyet Sınavı: (27 Haziran 2015 Cumartesi günü)



-MTSKS-4 Ehliyet Sınavı: (22 Ağustos 2015 Cumartesi günü)



-MTSKS-5 Ehliyet Sınavı: (10 Ekim 2015 Cumartesi günü)



-MTSKS-6 Ehliyet Sınavı: (12 Aralık 2015 Cumartesi günü)