Stajyer Ehliyeti Nedir? Stajyer Ehliyeti Kaç Yıl? Stajyer Ehliyeti Hakkında Detaylı Bilgi - Medya Gezgini

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları (MTSKS) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştiriliyor.2015 yılı içinde 6 adet sınav yapacak olan MEB, sınava ait sonuçları ise 10 gün sonra açıklıyor. Yazılı sınavda başarılı olanlar, direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor. Stajyer ehliyet uygulaması ise 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Stajyer Ehliyeti Olanların Uyması Gereken Kurallar Nelerdir?
1-1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
2-Sürücü belgesinin alınması tarihinden itibaren 2 yıl sürecektir.
3-Aday sürücü yanında refakatçi bulunmadan araç kullanabilecektir.
4-Aday sürücülerin sürücü belgesinin geri alınması ile ilgili olarak;
a-İki yıl boyunca trafik ışıklarını üç kez ihlal etmesi
b-İki yıl boyunca belirlenen hız limitlerini üç kez ihlal etmesi
c-İki yıl boyunca sağa-sola ve dönel kavşaklarda yayalara,bisiklet sürücülerine geçiş hakkını üç kez ihlal etmesi durumunda
d-İki yıl boyunca okul geçitlerini üç kez ihlal etmesi durumunda
e-İki yıl boyunca emniyet kemerinin üç kez takılmaması durumunda
f-İki yıl boyunca uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri bir kez almış olmaları
g-Bir yılda toplam 75 ceza puanına laşmış olması veya ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet verilmesi durumunda
h-İki yıl boyunca bir kez 0,20 promil üzeri alkollü araç kullanması durumunda
i-İki yıl boyunca 75 75 ceza puanına ulaşmış olması durumunda ehliyetleri iptal edilecektir.
2015 yılı içinde gerçekleştirilecek ehliyet sınav tarihleri:
-MTSKS-1 Ehliyet Sınavı: (10 Ocak 2015 Cumartesi günü)
-MTSKS-2 Ehliyet Sınavı: (21 Mart 2015 Cumartesi günü)
-MTSKS-3 Ehliyet Sınavı: (27 Haziran 2015 Cumartesi günü)
-MTSKS-4 Ehliyet Sınavı: (22 Ağustos 2015 Cumartesi günü)
-MTSKS-5 Ehliyet Sınavı: (10 Ekim 2015 Cumartesi günü)
-MTSKS-6 Ehliyet Sınavı: (12 Aralık 2015 Cumartesi günü)