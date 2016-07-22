Srna'dan hayranlarını üzen haber: Bıraktı!

Hırvatistan Milli Takım kaptanı ve Shaktar Donetsk'in tecrübeli savunma oyuncusu Darijo Srna, kulübünün resmi internet sitesinden Hırvat taraftarları üzecek bir açıklama yaptı.



EURO 2016 Avrupa Şampiyonası sırasında babasının vefat haberini alan ve buna rağmen kupaya tüm kararlılığı ile devam eden Darijo Srna, kulübü Shaktar Donetsk'in resmi internet sitesinden Milli Takım kariyerine son verme kararı aldığını açıkladı.



Milli Takıma veda edeceğini açıklayan Darijo Srna, "10 gün içinde resmi başvuruyu da federasyona göndereceğim. Bundan sonra Shakthar'ın maçlarına odaklanacağım." diyerek sözlerine nokta koydu.



Avrupa futbolunun salt savunmacılarından sayılan Darijo Srna, uzun bir süredir Shaktar Donetsk takımında forma giyiyor.



Veda mesajı ile Hırvat taraftarlarını üzen Darijo Srna milli formayı ilk kez 20 Kasım 2002'de Romanya'ya karşı oynanan özel maçta giymişti.