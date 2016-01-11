Sporting Lizbon komadan uyandı

Mücadelenin 41. dakikasında Wilson Eduardo, 45'te de Rafa Silva'nın attığı gole soyunma odasına 2-0 mağlup giren Sporting'de işler ikinci 45 dakikada tersine döndü. Üstünlüğü ele geçiren yeşil beyazlılar, Adrien Silva'nın 57. dakikada penaltıdan attığı gol ile farkı bire indirdi.
76'da sol bek Nascimento'nun asistinde Fredy Montero skora dengeyi getirdi. Sporing'i iyice coşturan gol ise uzatma anlarında Islam Slimani'den geldi. 2-0'dan geri dönmeyi başaran Sporting Lizbon, Braga'yı 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla Sporting Lizbon maç fazlasıyla 44 puana yükseldi ve 37'şer puanı bulunan Benfica ile Porto önünde önemli bir avantaj yakaladı