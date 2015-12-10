Sporting Lizbon - Beşiktaş Maçına Doğru

Beşiktaş H Grubunda son maça çıkacağı Sporting Lizbon karşılaşmasının tüm hazırlıklarını tamamladı, mutlak galibiyet parolası ile sahada olacak takımızın maçı saat 22:05'de TRT1 ekranlarında naklen şifresiz olarak yayınlanacak
Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Manuel Grafe yönetecek. Grafe'nin yardımcılıklarını Guido Kleve ve Mark Borsch yapacak.
Grubun diğer maçında ise Arnavutluk temsilcisi Skenderbeu, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini aynı saate konuk edecek.
Tur için puan yeterli
Beşiktaş, Sporting Lizbon karşısında puan alması durumunda 2. tura yükselecek.
Grupta 9 puanla lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, 7 puanla üçüncü sırada yer alan Portekiz temsilcisi karşısından galibiyet ya da beraberlikle ayrıldığı takdirde adını 2. tura yazdıracak.
Beşiktaş'ın karşılaşmayı kaybetmesi durumunda ise turu geçecek takımları, Skenderbeu-Lokomotiv Moskova maçının sonucu belirleyecek.
Siyah-beyazlı takım ile Sporting Lizbon arasında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.
Gökhan ve Ersan sakat
Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde Gökhan Töre ve Ersan Adem Gülüm'ün sakatlıkları bulunuyor.
Sakatlığı nedeniyle iki haftadır takımdan ayrı olan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Ersan Adem Gülüm ile Kayserispor maçında geçirdiği sakatlık sonrası dizinde ödem oluşan ve son iki antrenmana katılmayan Gökhan Töre'nin Sporting Lizbon karşısında forma giymesi beklenmiyor.
SPORTING LIZBON - BEŞİKTAŞ
MUHTEMEL 11'LER
SPORTING LIZBON: Patrico, Silva, Ewerton, Figuiredo, Esgaio, Mario, William, Aquilani, Ruiz, Montero, Pereira.
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus
BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Rhodolfo, Tosic, İsmail, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Sosa, Olcay, Gomez.
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
STAT: Jose Alvalade
HAKEM: Manuel Grafe
SAAT: 22:05