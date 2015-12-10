Sporting Lizbon - Beşiktaş Maçına Doğru

Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Manuel Grafe yönetecek. Grafe'nin yardımcılıklarını Guido Kleve ve Mark Borsch yapacak.

Grubun diğer maçında ise Arnavutluk temsilcisi Skenderbeu, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini aynı saate konuk edecek.

Tur için puan yeterli

Beşiktaş, Sporting Lizbon karşısında puan alması durumunda 2. tura yükselecek.

Grupta 9 puanla lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, 7 puanla üçüncü sırada yer alan Portekiz temsilcisi karşısından galibiyet ya da beraberlikle ayrıldığı takdirde adını 2. tura yazdıracak.

Beşiktaş'ın karşılaşmayı kaybetmesi durumunda ise turu geçecek takımları, Skenderbeu-Lokomotiv Moskova maçının sonucu belirleyecek.

Siyah-beyazlı takım ile Sporting Lizbon arasında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.

Gökhan ve Ersan sakat

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde Gökhan Töre ve Ersan Adem Gülüm'ün sakatlıkları bulunuyor.

Sakatlığı nedeniyle iki haftadır takımdan ayrı olan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Ersan Adem Gülüm ile Kayserispor maçında geçirdiği sakatlık sonrası dizinde ödem oluşan ve son iki antrenmana katılmayan Gökhan Töre'nin Sporting Lizbon karşısında forma giymesi beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER

SPORTING LIZBON: Patrico, Silva, Ewerton, Figuiredo, Esgaio, Mario, William, Aquilani, Ruiz, Montero, Pereira.

TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Rhodolfo, Tosic, İsmail, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Sosa, Olcay, Gomez.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

STAT: Jose Alvalade

HAKEM: Manuel Grafe

SAAT: 22:05