Sporting Lizbon - Beşiktaş Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda Şifreli Mi?

UEFA Avrupa Ligi 10 Aralık akşamı kritik mücadeleleri ekranlara getirecek. Temsilcimiz Beşiktaş, Sporting Lizbon ile Portekiz'de kader maçına çıkacak. Grubu'nda lider olan Beşiktaş, 1 puan alması durumunda son 32 arasında yerini alacak. Peki, Sporting Lizbon Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta olacak?





MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Maç: Sporting Lizbon - Beşiktaş

Tarih: 10 Aralık 2015 Perşembe

Kanal: TRT 1

Saat: 22.05

BEŞİKTAŞ LİZBON'DA YENİLİRSE

Kara Kartal'ın grubu oldukça karışık. Yukarıda verilen ihtimallerin dışında, Beşiktaş Sporting Lizbon'a yenilir, Lokomotiv Moskova da galip gelirse, Siyah Beyazlılar Avrupa macerasına veda etmiş olacak.

Beşiktaş'ın gruptan çıkamaması için bir ihtimal daha bulunuyor. Sporting Lizbon Beşiktaş'ı 2 farklı yener, Lokomotiv Moskova da Skenderbeu'yla berabere kalırsa, Kartal yine Avrupa'ya veda ediyor.

BEŞİKTAŞ LİDER OLARAK SAHAYA ÇIKACAK

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 9 puanla H grubunda lider olarak bulunuyor. Oynadığı futbolla göz dolduran Şenol Güneş'in takımı, bir üst tur için avantajlı takım olarak görülüyor. Grupta 8 puanla Lokomotiv Moskova, 7 puanla Sporting Lizbon ve 3 puanla Skenderbeu yer alıyor.