Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sporting Lizbon - Beşiktaş Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda Şifreli Mi?
Son hafta aldığı galibiyetin ardından Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle liderlik koltuğunu geri alan Beşiktaş zorlu Sporting Lizbon deplasmanına çıkıyor, tamam mı devam mı kader niteliği taşıyan maçta mutlak galibiyet gerekiyor, temsilcimiz 9 puanla lider durumda olsada alacağı olası mağlubiyette 3. lük riski bulunuyor karşılaşma 10 Aralık Perşembe günü TRT1 de şifresiz canlı olarak saat 22:05 canlı olarak yayınlanacak
07 Aralık 2015 Pazartesi 13:30
Son hafta aldığı galibiyetin ardından Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle liderlik koltuğunu geri alan Beşiktaş zorlu Sporting Lizbon deplasmanına çıkıyor, tamam mı devam mı kader niteliği taşıyan maçta mutlak galibiyet gerekiyor, temsilcimiz 9 puanla lider durumda olsada alacağı olası mağlubiyette 3. lük riski bulunuyor karşılaşma 10 Aralık Perşembe günü TRT1 de şifresiz canlı olarak saat 22:05 canlı olarak yayınlanacak
UEFA Avrupa Ligi 10 Aralık akşamı kritik mücadeleleri ekranlara getirecek. Temsilcimiz Beşiktaş, Sporting Lizbon ile Portekiz'de kader maçına çıkacak. Grubu'nda lider olan Beşiktaş, 1 puan alması durumunda son 32 arasında yerini alacak. Peki, Sporting Lizbon Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta olacak?
MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA
Maç: Sporting Lizbon - Beşiktaş
Tarih: 10 Aralık 2015 Perşembe
Kanal: TRT 1
Saat: 22.05
BEŞİKTAŞ LİZBON'DA YENİLİRSE
Kara Kartal'ın grubu oldukça karışık. Yukarıda verilen ihtimallerin dışında, Beşiktaş Sporting Lizbon'a yenilir, Lokomotiv Moskova da galip gelirse, Siyah Beyazlılar Avrupa macerasına veda etmiş olacak.
Beşiktaş'ın gruptan çıkamaması için bir ihtimal daha bulunuyor. Sporting Lizbon Beşiktaş'ı 2 farklı yener, Lokomotiv Moskova da Skenderbeu'yla berabere kalırsa, Kartal yine Avrupa'ya veda ediyor.
BEŞİKTAŞ LİDER OLARAK SAHAYA ÇIKACAK
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 9 puanla H grubunda lider olarak bulunuyor. Oynadığı futbolla göz dolduran Şenol Güneş'in takımı, bir üst tur için avantajlı takım olarak görülüyor. Grupta 8 puanla Lokomotiv Moskova, 7 puanla Sporting Lizbon ve 3 puanla Skenderbeu yer alıyor.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:BeşiktaşAvrupaUEFASporting Lizbon
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.