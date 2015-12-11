Sporting Lizbon 3 - 1 Beşiktaş Maçı Geniş Özeti - Sporting Lizbon 3 - 1 Beşiktaş Golleri - Sporting Lizbon 3 - 1 Beşiktaş Tolga Zengin'in yediği Goller

Temsilcimiz Beşiktaş'ın dün gece talihsiz bir şekilde kaybettiği maçın yankıları sürmeye devam ediyor, eleştiri okları kaleci Tolga Zengin'in üzerine çevrilmiş durumda
Stat: Jose Alvalade
Hakemler: Manuel Grafe, Guido Kleve, Mark Borsch (Almanya)
Sporting Lizbon: Rui Patricio, Jefferson, Paulo Oliveira, Joao Pereira, Naldo, William Carvalho, Joao Mario, Adrien Silva (Dk. 64 Teofilo), Slimani (Dk. 88 Matheus Pereira), Montero (Dk. 46 Gelson Martins), Ruiz
Beşiktaş: Tolga Zengin, İsmail Köybaşı (Dk. 85 Kerim Frei), Tosic, Beck, Rhodolfo, Sosa (Dk. 79 Cenk Tosun), Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Dk. 71 Necip Uysal), Quaresma, Gomez
Goller: Dk. 58 Gomez (Beşiktaş), Dk. 67 Slimani, Dk. 72 Ruiz, Dk. 78 Teofilo (Sporting Lizbon)
Sarı kartlar: Dk. 18 Willam Carvalho, Dk. 49 Adrien Silva, Dk. 92 Joao Mario, Dk. 93 Paulo Oliviera (Sporting Lizbon), Dk. 28 Quaresma (Beşiktaş)
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
58. dakikada İsmail orta alanda topu kapıp hemen Quaresma'yı gördü. Quaresma sağ ayağının dışıyla soldan nefis oynadı. Kale önünde Gomez'e sadece dokunmak kaldı ve Beşiktaş öne geçti: 0-1.
67. dakikada Ruiz'in savunma arkasına pasında Slimani kötü kontrolüne rağmen şut çekecek fırsatı buldu ve golü attı. Tolga daha erken çıksaydı golü önleyebilirdi: 1-1.
72. dakikada Mario'dan pası alan Ruiz, sol çaprazdan yakın köşeye sert vurdu. Tolga'nın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 2-1.
77. dakikada hızlı çıkan Sporting'de Gelson'dan pası alan Gutierrez, Tosic'i de geçip şutunu çekti ve golü attı: 3-1.