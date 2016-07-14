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Spor Toto Süper Lig'de 2016-17 sezonunun iddaa oranları belli oldu

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu lider tamamlayan Beşiktaş, bu sezon şampiyonluk oranlarında favori olarak gözükmüyor. Fenerbahçe’nin şampiyon olmasını favori olarak gören iddaa risk yönetimi, Galatasaray’ı ise bu yarışta 3. sırada görüyor.

Spor Toto Süper Lig'de 2016-17 sezonunun iddaa oranları belli oldu

 Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu lider tamamlayan Beşiktaş, bu sezon şampiyonluk oranlarında favori olarak gözükmüyor. Fenerbahçe’nin şampiyon olmasını favori olarak gören iddaa risk yönetimi, Galatasaray’ı ise bu yarışta 3. sırada görüyor.

İŞTE 2016-17 SEZONUNUN ŞAMPİYONLUK ORANLARI;

Fenerbahçe; 2.40
Beşiktaş: 2.60
G.Saray: 4.00
Bursaspor: 18.00
Trabzonspor: 45.00

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